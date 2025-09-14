Преброяване: 29 белораменни ибиса, регистрирани в природния резерват Ломфат през юли-август 2025 г.

Последната преброяване, проведено от екипа за опазване на природата на организацията NatureLife Cambodia в природния резерват Lomphat Wildlife Sanctuary (LWS) между юли и август 2025 г., показа положителни резултати, като бяха регистрирани до 29 белораменни ибиса.

„Това е най-високият брой за последните пет години (от 2020 до 2024 г.), когато екипът регистрира пик от само 26 белораменни ибиса“, подчерта организацията.

Това показва, че LWS е основният фактор, който подкрепя устойчивостта на размножаването и оцеляването на белораменните ибиси, както и на други диви животни, и подчертава потенциала и ефективността на усилията за опазване, добави тя.

Според организацията NatureLife Cambodia преброяването на белораменните ибиси е ключова дейност за наблюдение на тенденциите в популацията на този рядък вид през неразмножителния сезон. Тези данни ще послужат като основа за разработване на ефективни стратегии за опазване в бъдеще.

Защитената зона „Ломфат“ играе значителна роля в осигуряването на безопасно местообитание за белораменния ибис, една от най-застрашените птици в света. В момента екипът на NatureLife Cambodia провежда преброяване на белораменните ибиси в LWS от юли до октомври 2025 г.

Освен в природния резерват „Лумфат“, птиците обитават и равнинната местност на Меконг в провинция Кратие и източната равнинна местност. През 2024 г. Центърът за опазване на биоразнообразието в Ангкор (ACCB) за първи път успешно отгледа белораменни ибиси под човешка грижа. Една двойка птици успешно излюпи и отгледа две пилета в плен.

Гигантският ибис е критично застрашен вид птици, обявен за национална птица на Камбоджа, и усилията за опазването му са от решаващо значение за неговата защита. Понастоящем се оценява, че до 95 % от световната популация на белораменни ибиси обитава Камбоджа, като в световен мащаб са останали по-малко от 1000 екземпляра.

