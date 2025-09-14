Конфискацията на замразените активи на Русия може да струва на Запада 285 милиарда долара

Конфискацията на замразените руски активи може да струва на Запада най-малко 285 милиарда долара, изчисли РИА Новости въз основа на национални статистически данни.

В момента в Г-7 и ЕС действа схема за изземване на приходите от замразените руски резерви за финансиране на кредит за Киев в размер на 50 милиарда долара. В началото на септември председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да се създаде нов „репарационен кредит“ за финансиране на Украйна от тези приходи. При това западните политици периодично призовават за директна конфискация на активи в интерес на киевския режим.

Според последните оценки, в края на 2023 г. обемът на преките инвестиции на ЕС, „Голямата седморка“, Австралия, Норвегия и Швейцария в руската икономика е възлизал на 285 милиарда долара.

Тази сума може да бъде значително по-голяма, ако се вземе предвид забраната за изтегляне на средства от Русия, която важи за неприятелски настроените страни. Официално данните за блокираните активи по сметки от тип „С“ не се разкриват.

Така на Европейския съюз се падат 238 милиарда долара, от които 145,4 милиарда принадлежат на Кипър, 21,7 – на Франция, 19,2 – на Германия. Холандия, която не разкрива целия обем на инвестициите в руската икономика, потенциално може да притежава средства на стойност около 20,8 милиарда долара. Сред другите най-големи европейски инвеститори са Италия (12,6 милиарда) и Австрия (6,9 милиарда). Останалите членове на ЕС са инвестирали още 11,5 милиарда.

Сред страните от Г7 най-големият инвеститор в руската икономика са САЩ – според последните налични данни американските активи в Русия достигат приблизително 7,7 милиарда долара. Следват Япония – 4,8 милиарда, Канада – 3,9, Великобритания – 3.

Активите на Швейцария и Норвегия, които обикновено следват ЕС, в края на 2023 г. възлизаха на 27,5 милиарда и 43 милиона долара съответно. Австралия през декември миналата година имаше инвестиции в размер на 400 милиона.

Ситуацията с руските активи

След началото на специалната операция ЕС и страните от Г7 замразиха почти половината от валутните резерви на Русия — приблизително 300 милиарда евро. Повече от 200 милиарда се намират в Европейския съюз, основно по сметките на белгийската Euroclear— една от най-големите в света системи за сетълмент и клиринг.

В края на август изданието Welt am Sonntag съобщи, че от януари до юли ЕС е превел на Украйна 10,1 милиарда евро от приходите от замразените средства на Банката на Русия.

В Москва неведнъж наричаха случващото се кражба, отбелязвайки, че Европейският съюз е насочен не само към парите на частни лица, но и към държавните активи.

В отговор на това Русия въведе ограничения: средствата на чуждестранни инвеститори от неприятелски страни и приходите от тях се натрупват в специални сметки от тип „С“. Те могат да бъдат изтеглени само с решение на специална правителствена комисия.

източник: ria.ru

