Какво точно е приоритетът на Русия в областта на промотирането

В Русия активно се реализира програма за промотиране на стоки в чужбина чрез национални павилиони под марката „Произведено в Русия“. Тази година проектът получи по-широк обхват: ако по-рано павилионите се концентрираха изключително върху продуктите от агропромишления сектор, то сега в сферата на подкрепата са включени и промишлени стоки и различни услуги. Кои страни и пазари Русия планира да обхване на първо място, както и кои отрасли на промишлеността и сферите на услугите са приоритетни за промотиране, разбраха „Известия“.

Промяна на форматите

Ключовата задача на руските национални павилиони е да подкрепят промотирането на отечествени стоки в чужбина и да създадат удобна среда за установяване на преки връзки между чуждестранни компании, купувачи и руския бизнес. Значителна стъпка в еволюцията на програмата беше нейното преобразуване в модел на публично-частно партньорство. Такъв формат предвижда инвестиции от страна на операторите на павилиони и регионални партньори, заинтересовани от създаването и развитието на национални платформи под марката „Произведено в Русия“, организирани от Руския експортен център (ВЭБ.РФ).

По отношение на промишлената продукция националните павилиони на РЭЦ работят съгласно списъка, одобрен с разпореждане на правителството на РФ от 20.03.2023 № 661-р, а по отношение на услугите – съгласно заповед на Росстат от 02.07.2012 N 373 „За утвърждаване и въвеждане на Класификатора на услугите във външноикономическата дейност (КУВЭД) в системата на държавната статистика“, съобщи за „Известия“ вицепрезидентът на РЭЦ Алексей Солодов.

Според Алексей Солодов, откриването на националния павилион в Индия се разглежда като важна стъпка в развитието на икономическото сътрудничество между двете държави. Тази платформа ще се превърне в удобен инструмент за извеждането на руски продукти, които не са суровини, на широкия индийски пазар. При това статутът на резидент отваря на компаниите, занимаващи се с износ, достъп както до промотиране в сегмента b2b, така и до взаимодействие с крайните потребители. Освен това става въпрос за възможности за навлизане в известни индийски търговски вериги, разполагане на стоки на онлайн платформи и пазари, както и за продажби чрез магазини „Произведено в Русия“, които се организират съвместно с местни партньори.

Вече днес могат да се наблюдават осезаеми резултати в страни като Китай, Виетнам, ОАЕ, Саудитска Арабия, Египет и Турция, където успешно функционират национални павилиони под марката „Произведено в Русия“, заяви пред „Известия“ президентът на Търговско-промишлената палата (ТТП) на РФ Сергей Катырин. Именно тези пазари ще бъдат първите точки за по-нататъшно разширяване, тъй като там вече е създадена необходимата инфраструктура и е проявен траен интерес към руските стоки. Следващата посока е Индия – динамично развиващ се пазар, където съществува допълнително търсене на широк спектър от продукти: от фармацевтични продукти и промишлено оборудване до цифрови услуги. В същото време в дългосрочна перспектива е важно да се ориентираме и към Латинска Америка – страни като Бразилия, Чили и Мексико, където има търсене на хранителни продукти, техника за машиностроене и енергийно оборудване.

Първи приоритет стават сегментите, където търсенето вече е потвърдено. Това са компоненти за енергетиката, химически продукти, строителни материали, стоки от несуровинния сегмент. В сферата на услугите наблюдаваме нарастващо търсене на инженеринг, проектиране и сервизно обслужване на промишлени обекти, както и на внедряване на местни ИТ-платформи. Ако погледнем в перспектива от пет години, считам, че е възможно да се доведе делът на промишлената продукция и услуги в портфейла на павилионите до 60–65%, като се намали зависимостта от агроекспорта. Потенциалът на този проект е огромен, отбеляза той.

Ориентири на работата

Взаимодействието на Русия със страните от Близкия Изток и Северна Африка (MENA) се разглежда като едно от най-перспективните направления на външноикономическата стратегия, отбеляза в разговор с „Известия“ деканът на факултета „Школа по политически изследвания“ на Президентската академия Сергей Демиденко. При това сред основните партньори в региона бяха посочени Египет, Иран, Алжир и Либия, въпреки сложната политическа ситуация, която продължава да съществува в някои от тези държави.

— Русия разполага със значителен потенциал за развитие на взаимодействието, преди всичко в технологичната сфера. Съществени възможности се откриват и в горивно-енергийния комплекс, особено с Иран и Алжир, които разполагат с богати, но до голяма степен неизползвани ресурси, където руските технологии са търсени. В същото време сътрудничеството с Катар и ОАЕ изисква готовност за ожесточена конкуренция“, подчерта експертът.

Египет с население над 100 милиона души представлява значителен и привлекателен пазар за руските производители, счита Сергей Демиденко. В частност, обсъжда се възобновяването на производството на автомобили на АвтоВАЗ на територията на тази страна. Що се отнася до Либия, то въпреки нестабилната политическа обстановка и вътрешните противоречия, там се запазва определен потенциал за взаимодействие: правителството под ръководството на Халифа Хафтар проявява интерес към сътрудничество с Русия, но сложната ситуация в страната все още ограничава възможностите за устойчиво развитие на партньорските отношения.

Според него, Иран проявява повишен интерес към привличането на руски инвестиции в нефтогазовата индустрия и развитието на транспортни проекти, включително коридор Север – Юг. В същото време сътрудничеството се затруднява от санкционните ограничения и общата нестабилност в региона. Въпреки това, ограничеността на възможните алтернативи прави взаимодействието с Русия особено важно за Техеран.

Обемът на търговията на Русия със страните от MENA все още е сравнително малък – в рамките на 3–5 млрд. долара с всяка от ключовите страни (от минималните показатели с Катар до максималните с Иран). Това значително отстъпва на мащабите на стокообмена с Китай или Индия и подчертава наличието на голям нереализиран потенциал. Докато Китай вече активно освоява региона, развивайки индустриални зони, например в района на Суецкия канал, Русия все още има възможност да укрепи позициите си, съобщи експертът.

Резултатите от ежегодните анкети сред предприемачите потвърждават устойчивия интерес към подобни мерки за държавна подкрепа, заяви пред „Известия“ ръководителят на направление „Народният фронт. Аналитика“ Олга Позднякова. За малките и средни предприятия излизането на чуждестранни пазари и самостоятелното промотиране на продуктите е свързано със значителни трудности, поради което такава помощ е особено търсена.

— А форматът на националните павилиони позволява да се направи това с минимални рискове за бизнеса, като в същото време с подкрепа да се премине през процеса на правилното оформяне на стоките за износ. Съдейки по интереса към Русия на жителите на други страни, освен действащата мрежа от павилиони, такъв формат може да бъде потенциално успешен в Индия и ЮАР, подчерта тя.

„Известия“ изпрати запитвания до Министерството на промишлеността и търговията, но към момента на публикуване отговор не беше получен.

автор: Любов Лежнева

източник: iz.ru

