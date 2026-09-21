Посланикът на Китай Дай Цинли присъства на 15-годишнината на Great Wall Motors в България

Компанията отбеляза 15 години от навлизането си на българския автомобилен пазар

На 16 септември 2026 г. посланикът на Китай в България Н. Пр. Дай Цинли присъства на тържествено събитие по повод 15-годишнината от навлизането на Great Wall Motors на българския пазар.

Юбилеят отбелязва присъствието на китайската автомобилна компания в България от 2011 г. насам и развитието на марката на местния пазар през този период.

Присъствието на китайския посланик на церемонията подчерта значението, което се отдава на икономическите и бизнес отношения между България и Китай, включително на сътрудничеството в автомобилния сектор.