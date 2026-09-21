Детски хор „Бодра песен“ от Шумен с първа награда на международен фестивал в Гърция

Шуменските хористи достигнаха до Гран При финала и получиха специално отличие за цялостното си израстване

Детски хор „Бодра песен“ при ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ – Шумен се завърна с престижни отличия от XIV Международен фестивал „Музика и море“, проведен от 15 до 20 септември в Паралия, Гърция.

Фестивалът събра 24 хорови състава от 10 държави, а 17 от тях се включиха в конкурсната програма.

Шуменският хор, с художествен ръководител и диригент д-р Деница Узунова, пианист Евридика Вълчева и корепетитор Йорданка Илиева, се представи в категория „Детски хорове“. Изпълненията бяха оценявани от международно жури в състав Сашо Татарчевски от Северна Македония, д-р Яна Делирадева от България и Владимир Опачич от Сърбия.

„Бодра песен“ спечели първа награда в своята категория, а отличното представяне осигури на хора място сред осемте финалисти в конкурса за Гран При. Там шуменските деца се състезаваха със състави от Словакия, Естония, Румъния, Полша, Грузия, Северна Македония и България.

Голямата награда беше присъдена на смесения хор „Lumiere“ от Тбилиси, Грузия. Журито връчи и две специални отличия, едно от които получи „Бодра песен“ – специална награда за цялостно израстване по време на конкурса.

„Работихме изключително здраво с децата за представянето си на Гран При конкурса. Гордея се до сълзи с нашия труд и успех! Благодарим за силните аплодисменти на публиката и за високата оценка на журито“, сподели диригентът Деница Узунова.

Освен отличията участието в международния фестивал даде възможност на шуменските хористи да създадат нови приятелства с деца и музиканти от различни държави и да представят българското хорово изкуство пред международна публика.

От „Бодра песен“ благодариха за подкрепата на Община Шумен, ръководството на ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“, представителите на бизнеса и родителите на младите изпълнители.