Основни изводи от новия телефонен разговор между Путин и Тръмп

Лидерите на САЩ и Русия обсъдиха напрежението в Европа по време на първия си разговор след срещата на върха в Аляска през август.

Руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп разговаряха по телефона в четвъртък на фона на подновените напрежения около евентуалните доставки на американски крилати ракети „Томахок“ за Украйна и забавените мирни преговори.

Тръмп описа разговора като „много продуктивен“ и обяви планове за среща на върха с Путин в унгарската столица Будапеща.

Главният съветник на Путин, Юрий Ушаков, по-късно публикува изявление, в което обобщи разговора по телефона.

Откровен разговор

Разговорът, който продължи почти два часа и половина, беше „много съдържателен и в същото време изключително откровен“, каза Ушаков. Той добави, че Путин е поздравил Тръмп за „успешните“ му усилия да посредничи за прекратяване на огъня в Газа.

Украйна в центъра на вниманието

Путин подчерта, че Москва търси „мирно политическо-дипломатическо решение“ на конфликта. В същото време той отбеляза, че руските войски държат „стратегическа инициатива“ по цялата дължина на фронтовата линия, според Ушаков, и че Москва „реагира адекватно“ на украинските удари по цивилни цели.

Томахоките биха подкопали шансовете за мир

Въпреки че потенциалната доставка на Томахоки „няма да промени ситуацията на бойното поле“, тя би „сериозно подкопала перспективите за мирно уреждане“, както и двустранните отношения, заяви Путин, според Ушаков. Крилатите ракети имат обсег до 2500 км (1550 мили) и могат да достигнат Москва и други градове в дълбоката част на Русия.

Следваща лична среща

Ушаков заяви, че страните ще започнат незабавно да организират следващата среща на върха между Путин и Тръмп, като възможен място за провеждането й е Будапеща. Подготовката ще включва телефонен разговор между руския външен министър Сергей Лавров и американския държавен секретар Марко Рубио.

Унгарският премиер Виктор Орбан написа в четвъртък, че също е разговарял с Тръмп и че подготовката за срещата на върха е в ход.

Въпреки че рядката лична среща между Тръмп и Путин в Аляска през август не доведе до значителни пробиви, лидерите по това време я описаха като важна стъпка към мира между Русия и Украйна.

