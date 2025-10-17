ОАЕ и Китай засилват сътрудничеството си в областта на одита и надзора

Хумаид Обейд Халифа Обейд Абушибс, председател на Органа за отчетност на ОАЕ, оглави официална делегация в Китай с цел засилване на двустранното сътрудничество в областта на надзора, одита, почтеността и борбата с административната и финансовата корупция.

Посещението включваше няколко срещи на високо равнище с висши китайски държавни служители, сред които Лю Джинго, заместник-секретар на Централната комисия за дисциплинарна инспекция и заместник-председател на Националната надзорна комисия на Китай, и Фу Куи, заместник-секретар на Централната комисия за дисциплинарна инспекция (CCDI) и заместник-председател на Националната надзорна комисия на Китай.

Дискусиите се фокусираха върху укрепването на институционалното сътрудничество за разработване на механизми за разследване на финансови и административни нарушения, като по този начин се насърчава прозрачността и отчетността в работата на правителството.

Абушибс се срещна и с Хоу Кай, главен одитор на Националната одитна служба на Китай, където двете страни подписаха стратегическо меморандум за разбирателство (MoU), целящо консолидиране на сътрудничеството в областта на одита, споделяне на технически опит и изпълнение на съвместни програми за обучение с цел повишаване на професионалните компетенции и укрепване на капацитета на одиторските институции на двете страни.

Меморандумът установява практическа рамка за устойчиво сътрудничество между двете институции чрез обмен на най-добри практики в областта на одита и надзора, както и използване на съвременни технологии и изкуствен интелект при анализа на финансови и административни данни в съответствие с бързото икономическо и технологично развитие.

Това споразумение бележи нов етап в сътрудничеството между ОАЕ и Китай, като отразява общата им визия за изграждане на съвременна система за надзор, която подкрепя устойчивото развитие и укрепва принципите на доброто управление в двете страни.

източник: www.wam.ae

