Казахстан е важен играч в осигуряването на цифровата сигурност

На 7 октомври президентът Касим-Жомарт Токаев излезе с инициатива за създаване на Съвет по киберсигурност на ОТГ за координиране на усилията и укрепване на сътрудничеството между страните-участнички в цифровата сфера.

В ексклузивно интервю за агенция Kazinform бившият президент на Хърватия Колинда Грабар-Китарович отбеляза ключовата роля на Казахстан в укрепването на мира, сигурността и цифровите иновации в евразийското пространство.

Днес Казахстан придава голямо значение на цифровизацията на икономиката и държавните услуги. Според Вас, как регионалното сътрудничество, включително между Казахстан и Хърватия, може да допринесе за укрепване на устойчивостта към киберзаплахи и да стимулира иновациите в цифровата сфера?

— Безспорно, както регионалното, така и глобалното сътрудничество са изключително важни за предотвратяване на кибератаки и повишаване на устойчивостта на цифровите системи. Ако вашите съседи са подложени на кибератаки и техните системи за сигурност се окажат уязвими, това може да повлияе и на вашата защита. Технологиите се развиват с огромна скорост и в тази връзка трябва да си сътрудничим тясно. Необходимо е да провеждаме съвместни учения, да обменяме информация и най-добри практики, да разработваме общи споразумения и да институционализираме сътрудничеството. Важна стъпка ще бъде въвеждането на мерки за укрепване на доверието, които ще осигурят предвидимост и отговорност. Можем да започнем с най-очевидните области, като защита на децата от сексуално насилие в интернет, защита на училища, болници, стратегически важна инфраструктура и т.н. Има много области, в които Хърватия може да почерпи опит от Казахстан и обратното – например в развитието на електронното правителство, цифровата идентификация, електронните документи за гражданите и защитата на цифровата идентичност. Това е важно за осигуряването на прозрачно и ефективно държавно управление.

— Как оценявате потенциала на Казахстан за укрепване на архитектурата на евразийската сигурност, като се има предвид геополитическото му положение между Европа и Азия?

— Геополитическото положение на Казахстан, без съмнение, е едно от основните му стратегически предимства. Той буквално свързва Европа и Азия, действайки като мост, свързващ търговията, политиката, икономиката и други сфери. Високо ценя универсалната роля на Казахстан в осигуряването на мир и сигурност. След обявяването на независимостта си Казахстан доброволно се отказа от ядреното оръжие и днес активно участва в много международни форуми, включително ОССЕ, която също обединява европейското и азиатското пространство. Казахстан има значителен принос за осигуряването на международната и регионалната сигурност. В този контекст Казахстан и Хърватия могат да станат свързващо звено между двата региона и виждам много направления за нашето бъдещо сътрудничество.

— В светлината на нарастващото значение на цифровата икономика и киберсигурността, какви стъпки могат да предприемат евразийските страни за задълбочаване на интеграцията и съвместно реагиране на трансграничните предизвикателства?

— Днес достъпът до цифровите технологии е същото, което в миналото беше достъпът до електричество. Развитието на цифровата инфраструктура е от първостепенно значение. Трябва да осигурим участието на всички граждани, да им предоставим възможности за онлайн обучение, дистанционна работа, цифрово взаимодействие. Такива връзки и мрежово взаимодействие могат да допринесат за решаването и на други въпроси в рамките на двустранните и регионалните отношения. Защитавайки цифровата среда, ние всъщност защитаваме и офлайн обществото — нашите икономики, нашите общности, нашето право на свобода и мир. Затова е необходимо не само практическо, но и институционално сътрудничество между държавите в региона. Сключването на взаимни споразумения, насочени към затвърждаване на положителното взаимодействие, ще позволи да се укрепи доверието и да се формира общ подход към решаването на чувствителни регионални въпроси. В този процес Казахстан може да играе важна обединяваща роля.

— В ерата на бързото развитие на изкуствения интелект и цифровите технологии се променя и самата дипломация. Какви съвместни инициативи в областта на цифровата дипломация и иновациите биха могли да станат нови точки на растеж за сътрудничеството между нашите страни?

— Действително, дипломацията се трансформира, но, за съжаление, технологиите се развиват много по-бързо от дипломатическите инструменти. Дипломацията трябва да се адаптира към тези промени. Трябва внимателно да следим развитието на новите технологии, включително изкуствения интелект, квантовите компютри, данните. Приветствам инициативата на ООН за създаване на експертна група по изкуствен интелект. Въпреки че тази група няма да има правомощия за реализиране на политики, тя ще може ефективно да наблюдава протичащите процеси, което е изключително важно. Преди да се разработват политики и решения, е необходимо да се идентифицират и разберат тенденциите, за да се изградят ефективни механизми за защита.

Що се отнася до нашите системи, те също трябва да останат ориентирани към човека. Трябва да се съсредоточим върху принципите и процесите, а не само върху самите технологии. Нека си припомним, например, Женевските конвенции – в тях не се споменават дроните, но днес техните разпоредби са приложими за защитата на хората от удари с безпилотни летателни апарати. Става въпрос не за защита на технологиите, а за защита на хората. Същото важи и за киберспоразуменията – те трябва да бъдат насочени не само към защита на инфраструктурата, но преди всичко към защита на най-ценното – човешкото измерение, нашите граждани. Обменът на информация, съвместното откриване на уязвимости, предупреждаването и помощта за нарастване на потенциала – това е пътят напред. Надявам се, че Казахстан и Хърватия ще продължат сътрудничеството си, свързвайки два континента, както някога го правеше Пътят на коприната. Надявам се, че ще създадем нов виртуален Път на коприната, който ще ни обедини чрез цифровизацията.

По-рано в ексклузивно интервю за кореспондента на агенция Kazinform бившият генерален секретар на Интерпол Юрген Шток високо оцени инициативите на Казахстан в областта на киберсигурността и изкуствения интелект.

автор: Адель Харламова

източник: www.inform.kz

Facebook

Twitter



Shares