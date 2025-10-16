Тристранна среща България – Турция – Румъния

Министърът на транспорта и инфраструктурата на Република Турция Абдулкадир Уралоглу проведе тристранна среща с българския министър на транспорта и съобщенията г-н Гроздан Караджов и заместник-министъра на транспорта и инфраструктурата на Румъния г-н Хорацио Луциан Козма.

Обсъдихме проекти, които ще укрепят регионалното ни транспортно сътрудничество и ще подобрят трансграничните ни връзки.

Като Турция ще продължим да работим заедно за по-интегрирана, по-достъпна и по-силна регионална мрежа за доставка.

