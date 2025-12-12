ЦСКА с последна тренировка преди мача срещу Локо Сф

ЦСКА проведе последното си занимание преди утрешния осминафинален сблъсък от турнира за Купата на България срещу Локомотив (София).

Участие в тренировката на клубната база в Панчарево взеха всички футболисти от разширения състав на „армейците“ с изключение на Мартин Стойчев и Георги Чорбаджийски, които са на индивидуален режим заради леки здравословни проблеми.

Двубоят срещу Локомотив (Сф) е утре (13 декември) от 18:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Вратите на съоръжението за зрители ще бъдат отворени един час преди началото на мача, а билети могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и на касите на ул. „Гурко“ и в официални магазин на ЦСКА на ул. „Солунска“ 12.

