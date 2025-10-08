Очарователни светлинни шоута осветиха китайските градове в нощта на средата на есента

Докато семействата се събираха, за да отпразнуват пълнолунието по време на Празника на средата на есента, китайските градове Дзилин и Суджоу блестяха ярко с празненства, съчетаващи традиция и модерност.

Празникът на средата на есента е значим традиционен китайски фестивал, който се чества на 15-ия ден от осмия месец по китайския лунен календар, когато луната е най-пълнолудна и най-ярка. Тази година фестивалът се падна в понеделник.

По време на фестивала членовете на семейството се събират, за да се възхищават на луната, да споделят лунни сладкиши и да запалят фенери, за да се насладят на щастието от семейното събиране.

В парка Бейшан в град Дзилин, провинция Дзилин в североизточен Китай, тълпи се стичаха, за да гледат оживени изпълнения с песни и танци на круизните лодки по Източното езеро. Зашеметяващ шестметров лунен фенер осветяваше езерото, създавайки силна празнична атмосфера.

Традиционно фойерверк шоу от разтопено желязо на езерото остави зрителите във възторг, докато впечатляващ 80-метров водопад от фойерверки освети нощното небе, изпълвайки въздуха с овации и аплодисменти, които запалиха празничния дух.

„Видяхме невероятно красивото фойерверк шоу. Наистина е невероятно“, каза турист.

„В тази празнична атмосфера видяхме фойерверките от разтопено желязо, които са нематериално културно наследство. Наистина са спиращи дъха“, каза жител на Дзилин.

С настъпването на здрача луната бавно се издигна над езерото Източен Тайху в район Удзян на град Суджоу, провинция Дзянсу в Източен Китай. Придружено от весела, мелодична музика, цветно фонтанно шоу очарова зрителите с извисяващи се водни колони, издигащи се във въздуха.

В нощта на средата на есента множество комплекти цветни фенери осветиха района, изобразяващи гигантски луни и зайци, което пленява туристите и местните жители.

„Моите свекъри доведоха детето ни тук, за да се събере отново с нас, и ние се събрахме, за да се насладим на нощния пейзаж на езерото Тайху и фонтанното шоу“, каза жител на Суджоу.

„Има толкова много увлекателни дейности, включително светлинното шоу“, каза турист.

Видео с български субтитри:

Източник: CCTVPlus

