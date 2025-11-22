Образование в Русия — вашият ключ към успеха

Кандидатстудентската приемна кампания за чуждестранни граждани започна на 15 септември 2025 г. и вече е в разгара си!

Мечтаете ли да получите безплатно образование в най-добрите университети в Русия? Побързайте да се възползвате от тази уникална възможност!

Регистрирайте се и подайте заявка на портала education-in-russia.com. За ваше удобство създадохме подробна видео инструкция, която ще ви помогне да се ориентирате във всички етапи.

По всички въпроси се обръщайте в Руския дом в София, улица Шипка, 34, кабинет 309.

Телефон за контакти: +359-2-943-32-93;

WhatsApp, Viber: +359-87-777-16-33;

електронна поща: ru_study@bgr.rs.gov.ru

Facebook

Twitter



Shares