Образование в Русия — вашият ключ към успеха

Кандидатстудентската приемна кампания за чуждестранни граждани започна на 15 септември 2025 г. и вече е в разгара си!

🎓 Мечтаете ли да получите безплатно образование в най-добрите университети в Русия? Побързайте да се възползвате от тази уникална възможност!

🔗Регистрирайте се и подайте заявка на портала education-in-russia.com. За ваше удобство създадохме подробна видео инструкция, която ще ви помогне да се ориентирате във всички етапи.

📍По всички въпроси се обръщайте в Руския дом в София, улица Шипка, 34, кабинет 309.

☎️Телефон за контакти: +359-2-943-32-93;

📲WhatsApp, Viber: +359-87-777-16-33;

✉️електронна поща: ru_study@bgr.rs.gov.ru

