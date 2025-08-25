Новият китайски дълбоководен изследовател Haiqin завърши мисията си в Южнокитайско море

Китайският собствено разработен Haiqin, 6000-метров дълбоководен дистанционно управляван апарат (ROV), успешно завърши дълбоководно пътешествие в Южнокитайско море, съобщиха учени.

Дълбоководната електрическа ROV система, наречена Haiqin, проектирана и построена от Шанхайския университет Jiao Tong, достигна дълбочина от 4140 метра по време на морските изпитания рано в събота сутринта.

Оборудван с камери с висока разделителна способност, роботизирани ръце, сонарни системи и сензори, ROV демонстрира възможности, включително автоматичен контрол на курса и прецизно задържане във въздуха.

3,6-тонният ROV успешно събра дълбоководни биологични проби и седименти, като тези открития бяха отнесени до поддържащ изследователски кораб Zhong Shan Da Xue.

В рамките на това пътуване беше едновременното разполагане на автономния и дистанционно управляван апарат (ARV) за пълна океанска дълбочина, наречен Haidou-1, което отбеляза първия път, когато два отделни дълбоководни безпилотни подводници проведоха координирани научни операции чрез един поддържащ китайски изследователски кораб.

Източник: AMSP.link

