Най-висшият китайски законодател съпредседателства среща за сътрудничество с председателя на руската Държавна дума

В понеделник в Пекин висшият законодател на Китай Джао Леджи и Вячеслав Володин, председател на долната камара на руския парламент, Държавната дума, съпредседателстваха 10-то заседание на Комитета за парламентарно сътрудничество между Китай и Русия.

На срещата Джао, председател на Постоянния комитет на Всекитайското събрание на народните представители (ВСНП), заяви, че под стратегическото ръководство на президента Си Дзинпин и президента Владимир Путин, всеобхватното стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия за нова ера е поддържало стабилно, стабилно и високо ниво на развитие, като двете страни задълбочават политическото взаимно доверие, укрепват стратегическата координация и развиват сътрудничеството в различни области по ефективен и организиран начин.

Отбелязвайки, че тази година се навършват 20 години от създаването на Комитета за парламентарно сътрудничество между Китай и Русия, Джао заяви, че парламентарният орган на Китай е готов да работи с Федералното събрание на Русия за прилагане на важния консенсус, постигнат от двамата държавни глави, да даде пълна сила на механизма и платформата за сътрудничество и да засили обмена и сътрудничеството за задълбочаване на развитието на китайско-руските отношения.

И двете страни трябва да поддържат добрия импулс на тесен обмен, да засилят разбирателството и взаимното доверие, да консолидират политическата основа за взаимно доверие, солидарност и координация, каза той.

Джао призова за усилия за обогатяване на съдържанието и разширяване на формите на комуникация по механизмите, както и за взаимно учене в националното управление, законодателството и надзора въз основа на задълженията и функциите на законодателната власт.

Той призова за своевременно одобряване на двустранни договори и споразумения, за да се осигури правна гаранция за практическо сътрудничество и за подобряване на обмена между жени, между представители на младежи и между законодатели.

Джао каза, че е наложително двете страни да поддържат тясна комуникация и координация в рамките на многостранни механизми като Междупарламентарния съюз, да говорят с един глас, решително да защитават победоносните резултати от Втората световна война, да защитават международната система с Организацията на обединените нации в основата ѝ и да насърчават изграждането на общност със споделено бъдеще за човечеството.

Володин каза, че под стратегическото ръководство на двамата държавни глави е задълбочено развитието на всеобхватното стратегическо партньорство и координация между Русия и Китай за нова ера.

Руската Държавна Дума е готова да работи с ВСНП за засилване на приятелския обмен и да използва механизма и платформата на руско-китайската комисия за парламентарно сътрудничество, като се съсредоточи върху прилагането на консенсуса, постигнат от двамата държавни глави, така че законодателните органи да допринесат за насърчаване на всестранното сътрудничество между двете страни, подобряване на бизнес средата, задълбочаване на междуличностния и културния обмен, застъпване на правилна историческа перспектива за Втората световна война и защита на мултилатерализма, каза той.

Източник: CCTVPlus

