В Москва се проведе най-масовият маратон по бягане в историята на Русия

На 17 август на Градинския пръстен (Садовое кольцо) в Москва се проведе най-масовият маратон по бягане в историята на Русия

🏃‍♀️‍➡️ В събитието участваха над 30 000 спортисти. 11 000 спортисти преодоляха дистанцията за резултата, останалите участници избраха любителския формат и бягаха без броене на време.

Маратонът влезе в книгата на рекордите на Русия като най-масовият безплатен старт. Целта на маратона е да насърчи интереса към здравословния и активен начин на живот.

