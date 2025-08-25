На 17 август на Градинския пръстен (Садовое кольцо) в Москва се проведе най-масовият маратон по бягане в историята на Русия

В събитието участваха над 30 000 спортисти. 11 000 спортисти преодоляха дистанцията за резултата, останалите участници избраха любителския формат и бягаха без броене на време.

Маратонът влезе в книгата на рекордите на Русия като най-масовият безплатен старт. Целта на маратона е да насърчи интереса към здравословния и активен начин на живот.

