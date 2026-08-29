Малката Аделина Атанасова от Бургас покорява музикалните сцени у нас и в чужбина

Талантливата изпълнителка пее от 3-годишна възраст, печели международни отличия и посвещава гласа си и на благотворителни каузи

Аделина Атанасова от Бургас е сред младите музикални таланти, които още от най-ранна възраст превръщат любовта към музиката в път, изпълнен със сцени, награди и незабравими преживявания. Тя започва да пее едва на 3 години, а днес вече има зад гърба си редица участия и международни отличия.

Аделина е солист в детски хор „Милка Стоева“, където се развива под ръководството на преподавателя Мариета Секлемова.

Първа награда от международен фестивал в Италия

Сред значимите успехи на младата бургаска изпълнителка е участието ѝ в Международния фестивал „Звездите на Гарда“ в Гардесано, Италия, през 2025 г., откъдето се завръща с първа награда.

Аделина участва и в Международния фестивал „Корабът на изкуствата“ в Поморие през 2025 и 2026 г.

Младата певица е част и от Teen Boom Fest Burgas в две последователни издания – през 2025 и 2026 г.

Община Бургас отличи музикалния ѝ талант

Успехите на Аделина получават признание и в родния ѝ град. За постиженията си през 2024 г. тя е наградена от Община Бургас за специални постижения в областта на музиката.

Зад отличията стоят години, в които музиката постепенно се превръща от детска любов в сериозно занимание. Международните сцени и конкурсите дават възможност на Аделина да трупа опит и да развива таланта си.

Глас и в подкрепа на децата

Но сцената за Аделина не е само място за състезания и награди. Тя участва и в множество благотворителни концерти в помощ на деца, превръщайки музиката си в начин да подкрепя добри каузи.

От първите песни на 3-годишна възраст до международните фестивали в България и Италия, Аделина Атанасова продължава да върви по своя музикален път. А най-ценните моменти в него вероятно тепърва предстоят.