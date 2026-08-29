Русия търси младите предприемачи на бъдещето с националното състезание „КЛЮЧ“

Ученици и студенти ще разработват решения в агротехнологиите и хранителната индустрия, а победителите ще получат допълнителни точки при кандидатстване във висше училище

В Русия започна регистрацията за седмия сезон на Всеруския кейс шампионат „КЛЮЧ“ – мащабно състезание за ученици от горните класове и студенти в колежи, насочено към развитието на предприемаческото мислене и бизнес уменията.

През 2026 г. Търговско-промишлената палата на Руската федерация за шести път ще бъде генерален партньор на инициативата. Състезанието се провежда от 2019 г. по инициатива и с подкрепата на руското Министерство на икономическото развитие.

Основната му цел е да насърчи интереса на младите хора към предприемачеството и да им даде възможност да приложат знанията си при решаването на практически бизнес казуси.

От полето до трапезата

Темата на седмия сезон е „Да нахраним бъдещето: агротех и фудтех от полето до трапезата“.

Участниците ще насочат вниманието си към съвременните технологии в земеделието и производството на храни – области, в които дигитализацията, автоматизацията и новите бизнес модели намират все по-широко приложение.

В шампионата могат да участват отбори от ученици от 9. до 11. клас, както и студенти от колежи.

Допълнителни точки за победителите

Освен практическия опит в разработването на бизнес решения, състезанието предлага и стимул за бъдещото образование на участниците.

Според организаторите победителите и призьорите получават допълнителни точки за индивидуални постижения, които могат да бъдат взети предвид при кандидатстване във висше учебно заведение.

Регистрацията продължава до 24 септември

Желаещите да се включат могат да се регистрират от 20 август до 24 септември 2026 г.

Регистрация за кейс шампионата „КЛЮЧ“

Повече подробности за седмия сезон и условията за участие са публикувани на страницата на организаторите.

Повече информация за „КЛЮЧ“ – VII сезон