Войната с Иран тежи на Тръмп: Демократите с шанс да си върнат Камарата на представителите

Два месеца преди междинните избори в САЩ икономическото недоволство и високите цени на горивата поставят републиканците под натиск, докато битката за Сената остава много по-оспорвана

Около два месеца преди междинните избори в САЩ политическата обстановка става все по-напрегната за Републиканската партия на президента Доналд Тръмп. Демократите имат реален шанс да си върнат контрола над Камарата на представителите, докато надпреварата за Сената остава значително по-непредвидима.

Прогнозният пазар Kalshi, цитиран в предоставената информация, оценява вероятността демократите да спечелят Камарата на представителите на 85% срещу 15% за републиканците. Тези проценти обаче представляват оценка на пазар за прогнози, а не резултат от социологическо проучване и не гарантират изхода от изборите.

Демократите се целят в мнозинство в Камарата

Според посочената прогноза демократите биха могли да достигнат 231 места срещу 198 за републиканците. Камарата на представителите има 435 места, а за мнозинство са необходими 218.

Независими актуални анализи също определят контрола над Камарата като сериозно застрашен за републиканците. В момента партията разполага с крехко мнозинство, а опасенията в нейните редици за загуба на контрол през ноември нарастват.

Войната с Иран се превръща и във вътрешнополитически проблем

Един от факторите, които могат да повлияят на изборите, е войната с Иран и отражението ѝ върху разходите на американските домакинства.

Проучване на Reuters/Ipsos от тази седмица показва, че 36% от регистрираните избиратели смятат демократите за партията с по-добър подход към разходите за живот срещу 28% за републиканците. Reuters отбелязва, че поскъпването на бензина след началото на войната с Иран допринася за икономическия натиск върху администрацията на Тръмп.

Това превръща цените на горивата, храните и здравеопазването в едни от централните теми на предизборната кампания. Демократите се опитват да поставят именно достъпността на живота в центъра на посланията си, докато републиканците запазват предимство сред избирателите по някои други теми, включително имиграцията и престъпността.

Сенатът остава голямата неизвестна

Борбата за Сената изглежда значително по-оспорвана. Според цитираните данни на Kalshi вероятността републиканците да запазят контрола е 53%, а тази демократите да го спечелят – 47%.

В момента републиканците разполагат с мнозинство от 53 места срещу общо 47 за демократите и независимите сенатори, които гласуват с тях. Демократите трябва да защитят собствените си позиции и едновременно с това да спечелят няколко места, контролирани от републиканците.

Някои от последните анализи вече очертават възможни пътища за демократическо мнозинство, но изборната карта продължава да бъде трудна за партията.

Изборите се превръщат в тест за втория мандат на Тръмп

Междинните избори ще определят не само състава на Конгреса, но и възможностите на Доналд Тръмп да прокарва политиката си през оставащите две години от президентския мандат.

Загуба на едната или и на двете камари би дала на демократите значително по-голямо влияние върху законодателния процес и контрола над администрацията.

Затова резултатът ще бъде и важна оценка на американските избиратели за управлението на Тръмп – включително за икономиката и външната му политика. Последните данни показват благоприятна тенденция за демократите, но прогнозните пазари и моментните социологически нагласи остават само ориентир, а не предрешен изборен резултат.