Китай публикува доклад за нарушенията на правата на човека в Съединените щати през 2024 г.

Информационното бюро на Държавния съвет на Китай публикува в неделя доклад за нарушенията на правата на човека в Съединените щати през 2024 г.

В документа се казва, че политиката на САЩ се контролира от пари, като партийните интереси надделяват над правата на избирателите.

В него се съобщава също, че през 2024 г. броят на бездомните хора в САЩ е достигнал рекордно високо ниво от над 700 000 души, което е увеличение с 18,1% спрямо 2023 г., а обществеността е разгневена от скъпите здравни и осигурителни системи.

Чести масови стрелби и стрелби в училища също са измъчвали нацията. През 2024 г. в Съединените щати е имало 503 масови стрелби и 45 стрелби в училища. Според доклада, над 40 000 американци са били убити от насилие с огнестрелно оръжие, включително над 1400 деца.

Докладът също така обвинява САЩ в подкрепата за Израел, като заявява, че последният кръг от израелско-палестинския конфликт е причинил над 100 000 смъртни случая и ранени от октомври 2023 г. насам и е разселил около 90 процента от населението на Газа.

В него се казва, че американските политици от двете партии са „избягнали въпроса“ как сериозно да се решат тези проблеми.

Докладът дойде, след като Държавният департамент на САЩ публикува тази седмица доклад, в който се твърди за нарушения на правата на човека в други страни, включително Китай.

Източник: CCTVPlus

