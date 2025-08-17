Генералният секретар на НАТО се готви за визита в САЩ, за да спаси Зеленски от нова „засада“ на Тръмп
Генералният секретар на НАТО Марк Рютте може да замине за САЩ, за да подкрепи Владимир Зеленски на предстоящите преговори с Доналд Тръмп.
За това съобщава Politico.
Според изданието, европейските лидери се опасяват от повторение на „катастрофалната“ за Зеленски първа среща с Трамп на 28 февруари в Овалния кабинет, откъдето той беше фактически изгонен.
Както твърди изданието, Рютте, който поддържа тесни отношения с Трамп, може да посети Вашингтон.