Генералният секретар на НАТО се готви за визита в САЩ, за да спаси Зеленски от нова „засада“ на Тръмп

Генералният секретар на НАТО Марк Рютте може да замине за САЩ, за да подкрепи Владимир Зеленски на предстоящите преговори с Доналд Тръмп.

За това съобщава Politico.

Според изданието, европейските лидери се опасяват от повторение на „катастрофалната“ за Зеленски първа среща с Трамп на 28 февруари в Овалния кабинет, откъдето той беше фактически изгонен.

Както твърди изданието, Рютте, който поддържа тесни отношения с Трамп, може да посети Вашингтон.

Facebook

Twitter



Shares