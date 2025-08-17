Риболовни кораби отплават, за да приветстват края на риболовния мораториум в Китай

Годишният летен мораториум върху риболова в Китай приключи в събота по обяд, като над 3400 рибарски лодки отплаваха от град Янцзян в провинция Гуандун в Южен Китай през първия ден, което е най-големият брой плавателни съдове през последните години.

Тримесечната забрана, която започна през май, беше наложена с цел защита на морските ресурси по време на пиковия сезон за хвърляне на хайвера. Към петък по обяд мораториумът беше отменен в Южнокитайско море и части от Източнокитайско море.

В националното централно рибарско пристанище Джапо в Янцзян, парна свирка по обяд сигнализира за официалното начало на сезона. За да смекчат високата гъстота на плавателните съдове, местните власти наложиха временен контрол на движението от 10:00 до 14:00 часа, ограничавайки търговските кораби, като същевременно давайки приоритет на риболовните кораби.

Поради подобни причини фериботните услуги в пролива Цюнчжоу също бяха спрени от събота вечер до неделя сутринта за риболовни кораби от Гуандун, Гуанси и Хайнан в Южен Китай.

Въпреки вълнението от риболовния сезон, екологичната защита остава приоритет. Регламентите в Южнокитайско море изискват размер на мрежата не по-малък от 35 милиметра, за да се предотврати уловът на млади риби, а някои региони експериментират и с биоразградими риболовни принадлежности за по-нататъшно опазване на морската среда.

