Как да организираме продуктите преди готвене и защо това спестява толкова време
Пет минути подготовка в началото могат да ни спестят хаос, загорял чесън и търсене на подправки в последния момент.
Започваме да пържим лука и изведнъж разбираме, че чесънът още не е обелен. Докато го режем, лукът загаря. После се оказва, че консервата с домати още е затворена.
Позната ситуация.
Професионалните кухни използват принципа mise en place – всичко да бъде подготвено и поставено на мястото си преди същинското готвене.
У дома не е необходимо да подреждаме десет малки купички.
Достатъчно е:
- да прочетем рецептата докрай;
- да извадим всички продукти;
- да измием и нарежем необходимото;
- да отворим консервите;
- да измерим подправките, ако рецептата е бърза;
- да подготвим подходящите съдове.
Това е особено важно при ястия, които се готвят на силен огън. Там няколко секунди могат да имат значение.
Организацията не прави готвенето по-сложно. Точно обратното – позволява ни да се съсредоточим върху температурата и вкуса, вместо да търсим ножа или солта.
Текст: Жаклин Златанова
Снимки: Pexels.com / Serious Eats / The Culinary Letter / Canva