Пет минути подготовка в началото могат да ни спестят хаос, загорял чесън и търсене на подправки в последния момент.

Започваме да пържим лука и изведнъж разбираме, че чесънът още не е обелен. Докато го режем, лукът загаря. После се оказва, че консервата с домати още е затворена.

Позната ситуация.

Професионалните кухни използват принципа mise en place – всичко да бъде подготвено и поставено на мястото си преди същинското готвене.

У дома не е необходимо да подреждаме десет малки купички.

Достатъчно е:

да прочетем рецептата докрай;

да извадим всички продукти;

да измием и нарежем необходимото;

да отворим консервите;

да измерим подправките, ако рецептата е бърза;

да подготвим подходящите съдове.

Това е особено важно при ястия, които се готвят на силен огън. Там няколко секунди могат да имат значение.

Организацията не прави готвенето по-сложно. Точно обратното – позволява ни да се съсредоточим върху температурата и вкуса, вместо да търсим ножа или солта.

Текст: Жаклин Златанова

Снимки: Pexels.com / Serious Eats / The Culinary Letter / Canva