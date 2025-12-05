На моите консултации забелязвам

напоследък една нова тенденция …

Жените се самозалъгват МАСОВО

Жените идват да чуят моето мнение и като го чуят то съвпада с тяхното мнение – тяхната интуиция , но те от това са ужасени!

Те са ужасени, защото искат да заглушат вътрешния си глас и идват с тази надежда, да им кажа, че това, което чувстват не е истина и когато потвърдя , че си е точно истина защото нашата интуиция никога не лъже, жените са шокирани!

Напоследък забелязвам как жените масово имат голяма нужда да живеят в лъжа, заблуда и илюзия с надеждата, че това няма

да е лъжа, заблуда и илюзия, в която живеят Много често се отказват да работят върху себе си, защото така ще трябва да напуснат позната им зона на комфорт и на лъжа която реално ги устройва!

Скъпи момичета , живот в лъжа и илюзия ви пести временно болката от която толкова бягате! Накрая болката ще е толкова силна, че има вероятност и никога да не се възстановите! Казвам ви го защото виждам това в моята работа и ежедневие. Идвате когато сте развалина!

Вие си мислите, че нещата като не проглеждате ща се оправят, а то е наобратно! Идеята е да прогледнете и да разрушите илюзията и лъжата, в която масово живеете. За да построите живот на истина, хормония, любов и това което заслужавате!

Вие сте лъгани, мамени, любовно бомбандирани и изживявате някакви фантазии и несъществуващи любови масово! Доста плашеща тенденция, колко масово жената е заблудена, че изживява любов!

Аз направо съм изумена като Консултант Любов колко наивна и доверчива е днешната жена. За две трохички любов живее масово с години в измама и пълна заблуда!

И най страшното тя това сякаш иска

На доста жени явно Пътят на Душата е да го извървят в слепота и глупост !

В този живот … толкова !

С обич – Десислава Илиева

