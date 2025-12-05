Разбиха престъпна група за данъчни измами, ощетила бюджета с над 26 млн. лв.

Задържани са 6 души и са претърсени около 45 адреса в страната под надзора на Европейската прокуратура

ГДБОП и ДАНС, под надзора на Европейската прокуратура и в сътрудничество с НАП, проведоха специализирана операция по пресичане дейността на престъпна група, създадена да извършва престъпления против данъчната и финансовата системи на страната.

Акцията е реализирана на територията на няколко области на 4 декември. Проверени са 45 адреса в София, Хасково, Пловдив, Русе, Добрич и Враца. Задържани са общо 6 лица, български граждани.

Иззети са счетоводни документи, печати, електронни подписи, мобилни телефони, големи парични суми – над 500 000 лева, инвестиционно злато и други.

Разследването на службите започва през 2024 г.

Наказателното производство е образувано по чл. 321, ал. 3 и ал. 2 от НК. По време на разследването е установено, че организираната група е действала съгласувано и с користна цел от 2019 г. до момента на проведената операция, като е извършвала престъпления по чл. 255 от НК – избягване установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери.

Престъпната дейност на групата включва създаване и контролиране на търговски дружества от типа „липсващ търговец“/“буфер”, като генерира ресурс за сметка на бюджета от два отрасъла на икономиката – селско стопанство и строителство.

При едната от схемите се осигурява неследващо се данъчно предимство от търговия с фураж за животни, от която дейност са генерирани обороти от порядъка на над 100 милиона лева.

При друга схема са реализирани недействителни доставки с цел ползване на данъчно предимство в сферата на строителството.

Установената щета към бюджета от незаконната дейност за периода по първоначални данни е в размер на над 26 милиона лева. Работата по случая продължава.

