Документалният филм „1941. Руснаците не се предават“ с премиера в София

Лентата на Алексей Денисов ще бъде представена на 29 септември в Руския дом при свободен вход

Документалният филм на Алексей Денисов „1941. Руснаците не се предават“ ще има премиерна прожекция в Руския дом в София.

Събитието ще се състои на 29 септември от 18:30 часа в Малката зала на Руския дом, а входът за посетители ще бъде свободен.

Филмът е посветен на събитията от 1941 г. и представя някои от ключовите сражения от първите месеци на Великата отечествена война.

Историята на 1941 г. през архивни кадри

Сред събитията, представени във филма, са защитата на Брестката крепост, боевете на Буйничкото поле край Могильов и сраженията за Мурманск.

Лентата разказва за съветските войници и тяхното участие в тежките военни действия през първите месеци на войната.

В основата на документалния филм са архивни кадри, чрез които авторът Алексей Денисов представя по-малко известни епизоди от историята и съдбите на хора, участвали в събитията.

Прожекцията е със свободен вход

Премиерата ще се проведе на 29 септември от 18:30 часа в Малката зала на Руския дом в София.

Организаторите канят всички желаещи да присъстват, като входът е безплатен.