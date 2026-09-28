Николай Диков триумфира във финалния кръг на Националния шампионат по автокрос в Чирпан

Състезателят на АСК „Яворов“ спечели в „Супер бъги“ в състезание, посветено на паметта на Петко Даков Илиев

Николай Диков спечели първото място във финалния кръг от Националния шампионат по автокрос, който се проведе на трасето в местността „Могилата“ край Чирпан.

Автомобилният състезател от АСК „Яворов“, който е и секретар на Община Стара Загора, триумфира в атрактивната дивизия „Супер бъги“.

Финалният кръг от шампионата беше посветен на паметта на легендата на българския автомобилен спорт Петко Даков Илиев – основател на клуба в Чирпан и човек, оставил трайна следа в развитието на автокроса.

Победа със специален символичен смисъл

Успехът на Николай Диков носеше и силен емоционален заряд. Той се състезава и пресече финала с бъгито на Петко Даков, превръщайки победата в своеобразен поклон пред паметта на патрона на състезанието.

В битката за челните позиции Диков беше следван от Ивайло Иванов, който завърши на второ място.

Трети се класира Валентин Георгиев от АСК „Тони Старт“. И тримата призьори участваха в дивизия „Супер бъги“.

Във финалното отборно класиране чирпанският клуб зае третото място, а шампионската позиция беше спечелена от АСК „Плевен Рали Тийм“.

Фотоизложба припомни историята на Петко Даков

Финалният кръг съчета спортната надпревара с почитта към Петко Даков, който е свързал името си с развитието на автомобилния спорт в Чирпан.

Край трасето беше подредена специална фотоизложба, която представи знакови моменти от неговата история и върна състезатели и публика към спомените за една от значимите фигури за местния автокрос.

„Радвам се, че успяхме да реализираме финалния кръг от Националния шампионат по автокрос, посветен на паметта на Петко Даков, който остави незаличима диря в този спорт. Фотоизложбата край трасето ни припомни изключителни спомени“, заяви кметът на Чирпан Ивайло Крачолов.

Той присъства в първия състезателен ден и поздрави участниците и Българската федерация по автомобилен спорт за оказаната подкрепа.

Чирпан с амбиция за участие и в планинския рали шампионат

Община Чирпан има амбицията да разшири присъствието си в календара на българския автомобилен спорт.

„Заедно с Диков и БФАС полагаме усилия Община Чирпан да стане част от кръговете на планинския рали шампионат с маршрут Винарово – Могилово – Изворово“, посочи Ивайло Крачолов.

Висока оценка за организацията на финалния кръг даде и председателят на Надзорния съвет на Българската федерация по автомобилен спорт Радослав Козлеков. Той изрази удовлетворение от партньорството с Община Чирпан и благодари на организаторите и състезателите.

На трасето край АМ „Тракия“ присъства и председателят по спортна етика в БФАС Валя Панталеева.

Близо две десетилетия традиции в автокроса

Чирпан е традиционен домакин на кръгове от Националния шампионат по автокрос вече близо две десетилетия в по-новата история на спорта.

„Чирпан отново доказа, че има специално място в картата на българския автокрос“, заяви експертът по спорт в Община Чирпан и член на организационния комитет Христо Чапанов.

Паметта на Петко Даков, който е починал в края на април тази година, остава свързана с историята на автомобилния спорт в Чирпан и традицията, която продължава да събира състезатели и почитатели на автокроса край града.