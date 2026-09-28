Боян Йорданов вдъхнови ученици в София в инициативата „С волейбол на училище“
Емблематичният български волейболист се срещна с деца от 79. СУ „Индира Ганди“ по повод Европейския ден на спорта
Програмата на Българската федерация по волейбол „С волейбол на училище“ продължава мисията си да среща децата със спорта и да насърчава активния начин на живот.
Поредната инициатива се проведе в 79. СУ „Индира Ганди“ в София като част от Европейския ден на спорта.
Домакин на събитието беше училището и неговият директор Ренета Димитрова, които посрещнаха представители на Българската федерация по волейбол и специален гост, превърнал спортния празник в още по-вълнуващо преживяване за учениците.
Боян Йорданов се срещна с децата
Специалната изненада за учениците беше присъствието на Боян Йорданов – емблематичен диагонал на българския национален отбор и едно от разпознаваемите имена в родния волейбол.
Йорданов разговаря с децата и сподели част от своя опит в спорта. Срещата показа на учениците, че пътят към големия спорт може да започне именно с първите стъпки в училищната среда.
От страна на Българската федерация по волейбол в инициативата участваха административният директор Станислав Николов, координаторът на националните отбори Николай Иванов и членът на Управителния съвет на федерацията Деян Нинов.
Спорт, движение и отборна игра
Европейският ден на спорта се превърна в още един повод учениците да бъдат активни, да се движат и да се докоснат до удоволствието от спорта и отборната игра.
Волейболът беше в центъра на инициативата, чиято основна цел е да насърчава интереса на децата към физическата активност и спорта.
От Българската федерация по волейбол благодариха на 79. СУ „Индира Ганди“ и директора Ренета Димитрова за гостоприемството и партньорството при провеждането на събитието.
„С волейбол на училище“ продължава в цялата страна
Програмата „С волейбол на училище“ ще продължи да посещава учебни заведения в различни части на България.
Инициативата има за цел все повече деца да получат възможност да се докоснат до волейбола, да бъдат физически активни и да открият в спорта пространство за приятелства, развитие и нови възможности.