Боян Йорданов вдъхнови ученици в София в инициативата „С волейбол на училище“

Емблематичният български волейболист се срещна с деца от 79. СУ „Индира Ганди“ по повод Европейския ден на спорта

Програмата на Българската федерация по волейбол „С волейбол на училище“ продължава мисията си да среща децата със спорта и да насърчава активния начин на живот.

Поредната инициатива се проведе в 79. СУ „Индира Ганди“ в София като част от Европейския ден на спорта.

Домакин на събитието беше училището и неговият директор Ренета Димитрова, които посрещнаха представители на Българската федерация по волейбол и специален гост, превърнал спортния празник в още по-вълнуващо преживяване за учениците.

Боян Йорданов се срещна с децата

Специалната изненада за учениците беше присъствието на Боян Йорданов – емблематичен диагонал на българския национален отбор и едно от разпознаваемите имена в родния волейбол.

Йорданов разговаря с децата и сподели част от своя опит в спорта. Срещата показа на учениците, че пътят към големия спорт може да започне именно с първите стъпки в училищната среда.

От страна на Българската федерация по волейбол в инициативата участваха административният директор Станислав Николов, координаторът на националните отбори Николай Иванов и членът на Управителния съвет на федерацията Деян Нинов.

Спорт, движение и отборна игра

Европейският ден на спорта се превърна в още един повод учениците да бъдат активни, да се движат и да се докоснат до удоволствието от спорта и отборната игра.

Волейболът беше в центъра на инициативата, чиято основна цел е да насърчава интереса на децата към физическата активност и спорта.

От Българската федерация по волейбол благодариха на 79. СУ „Индира Ганди“ и директора Ренета Димитрова за гостоприемството и партньорството при провеждането на събитието.

„С волейбол на училище“ продължава в цялата страна

Програмата „С волейбол на училище“ ще продължи да посещава учебни заведения в различни части на България.

Инициативата има за цел все повече деца да получат възможност да се докоснат до волейбола, да бъдат физически активни и да открият в спорта пространство за приятелства, развитие и нови възможности.