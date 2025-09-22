Ден на независимостта на България

На 22-и септември България чества едно от най-значимите събития от новата си история.

На тази дата през 1908 г. българската държава, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост. Това става 30 години след Руско-турска война от 1877-78 г., която приключва с подписания на 3 март 1878 г. Санстефански мирен договор. Така България отново се появява на картата на Европа след петвековно османско владичество.

На 22-и септември 1908 г. във гр. Велико Търново, с манифест, българският княз Фердинанд обявява независимостта на България. С този акт на практика се отхвърлят последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава начело с коронования цар Фердинанд. Високата порта, а след това и Великите сили признават официално българската независимост. Денят е обявен за официален празник с решение на Българското народно събрание от 10 септември 1998 г.

Българското правителство решава да обяви Независимостта на България да стане на 22 септември 1908 г. в черквата «Св. 40 мъченици» в старата българска столица Велико Търново – символичен акт на продължение на Второто българско царство. Княз Фердинанд прочита манифеста за обявяването на независимостта и се отслужва молебен за благоденствието на българската държава. След това министър-председателят Александър Малинов прочита отново манифеста на историческия хълм Царевец пред събралото се хилядно множество.

Трудната ситуация, която настъпва след нарушаването на Берлинския договор, e успешно разрешена. Първо била спечелена Британската империя, която поставя условието – да започнат преговори между българското правителство и Турция. Преговорите започват веднага и българската делегация е водена от министър на търговията Андрей Ляпчев. По време на тях, Високата порта иска България да плаща голям данък – 125 милиона златни франка (около 2,4 млрд. съвременни лева). В качеството си на министър-председател Малинов заявява, че независимост не се откупува, дори се стига до частична мобилизация на българската армия.

Руската империя не желае военен конфликт на Балканите и се заема да посредничи в преговорите. Тя се съгласява да опрости дълга на Османската империя, останал още от Руско-турската война от 1877-78 г., в замяна на което Високата порта се отказва да иска обезщетение от България и признава независимостта й. Oфициално това става на 6 април 1909 г., след което в продължение на 10 дни европейските сили признават България за царство и за независима държава.

По случай празника ви предлагаме да гледате историческото предаване «Часът на истината» на телевизия 365 дни – «България. Извоюване на независимост» (60 мин., 2012 г.). Гости в студиото на Борис Костенко са Людмила Горина, доктор на историческите науки, професор на Московския държавен университет и почетен доктор на Софийския университет и Игор Калиганов, доктор на философските науки, водещ научен сътрудник в Института по славянознание на Руската академия на науките.

