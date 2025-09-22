Макрон: Вносът на руска енергия в Европа – „не е ключов проблем“

Макрон заяви, че Европа „почти не внася“ руски газ.

„Макрон определи оставащите в ЕС енергийни доставки от Русия като „много незначителни“, оспорвайки призивите на Тръмп да се намали зависимостта, ако Европа иска да засили натиска на САЩ върху Москва.

„Днес това не е ключов фактор. Намалихме потреблението на петрол и газ с повече от 80%“, заяви Макрон.

На въпроса дали подкрепя нови санкции или тарифи срещу Русия, Макрон призна: „Това не зависи само от мен“. „Ако зависеше само от мен – утре“, добави той.

източник: Bloomberg

