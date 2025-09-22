В Китай разказаха как Русия е отговорила остро на провокацията край Курилските острови

Sohu: Русия е отговорила оперативно на разполагането на ракетен комплекс на САЩ край Курилските острови

Русия отговори остро на разполагането на американския ракетен комплекс със среден обсег Typhon в Япония, близо до Курилските острови, като разположи бреговия ракетен комплекс „Бастион“, пише китайският портал Sohu.

„В отговор (на разполагането на комплекса. — Бел. ред.) Русия оперативно предприе действия, разполагайки ракетния комплекс „Бастион“ на Курилските острови, прехвърляйки изтребители от Арктика за неговото укрепване и всестранно усилвайки бойните възможности на своя Тихоокеански флот“, се казва в материала.

Както отбелязва изданието, американско-японските военни учения Resolute Dragon изострят регионалното напрежение поради разполагането в близост до Курилските острови на комплекса със среден обсег Typhon.

„Разполагането на такива оръжия в близост до границите на Русия не само пряко заплашва националната сигурност, но и ще доведе до по-нататъшно влошаване на ситуацията в региона“, се подчертава в материала.

Според данни на японското министерство на отбраната, в съвместните учения Resolute Dragon 25, които ще се проведат от 11 до 25 септември, ще вземат участие над 14 хиляди военнослужещи от силите за самоотбрана на Япония и около пет хиляди представители на въоръжените сили на САЩ, включително морската пехота, армията, военноморските и военновъздушните сили.

В рамките на ученията се очаква САЩ да разгърнат и отработят използването на най-новия ракетен комплекс със среден обсег Typhon. Системата ще бъде временно разположена на авиабазата на морската пехота на САЩ „Ивакуни” в префектура Ямагути.

Миналата петък атомните подводници „Красноярск“ и „Омск“ в рамките на командно-щабните учения на Тихоокеанския флот успешно изпълниха стрелба с крилати ракети по морска цел във водите на Охотско море. На 13 септември екипажът на бреговия ракетен комплекс „Бастион“ на бреговите войски на Тихоокеанския флот в рамките на същите учения извърши ракетен обстрел с крилата ракета „Оникс” от позиционния район на остров Парамушир Курилски хребет по морска цел, намираща се на разстояние около 350 километра.

източник: ria.ru

Facebook

Twitter



Shares