Църковната ни общност в Майнц отбеляза тържествено своя празник

Сънародниците ни от Българската православна църковна община „Въведение Богородично“ в град Майнц, Германия, отбелязаха с архиерейска света Литургия храмовия си празник.

Епархийският архиерей – Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, беше тържествено посрещнат на 22 ноември в църквата „Мариенборн“ в Майнц, предоставена за ползване на нашата църковна община от местната протестантска енория.

За празника на общината, основана в началото на 2024 г., храмът беше изпълнен с множество православни миряни не само от Майнц, но и от Франкфурт и Манхайм. Официален гост беше генералният консул на Република България във Франкфурт на Майн – г-жа Диана Попова.

След като реликвата беше предоставена за поклонение в Берлин, Хамбург, Лондон и Манхайм, митрополит Антоний донесе за благословение на църковната община в Майнц частица от мощите на св. патриарх Евтимий Търновски. Светата частица ще продължи своя път към Мюнхен, откъдето по-късно ще бъде занесена при православните българи в Щутгарт.

Светата литургия беше съпроводена от гостуващия църковен хор при църковната община в град Манхайм под диригентството на маестро проф. Добрин Панайотов. Митрополит Антоний отслужи Литургията в съслужение със свещениците Милчо Маринов от гр. Франкфурт на Майн, йеромонах Спиридон от Франкфурт, както и енорийския свещеник на БПЦО в Майнц и Манхайм – протойерей Васил Бечевски.

По време на утренята, митрополит Антоний пострига Антон от Франкфурт за иподякон.

На празничното богослужение, освен на български език, апостолското четиво, евангелското четиво, Символът на вярата и „Отче наш“, прозвучаха и на немски език.

В своята проповед към събралите се миряни Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний разясни литургийното евангелско четиво от св. Лука за двете сестри Марта и Мария. По примера на Мария и ние трябва да слушаме с особено внимание онази невеществена, духовна и непреходна храна, която е толкова необходима за човешката душа. Защото човек не живее само с хляб, а с всяко слово, което излиза от устата на нашия небесен Отец – чрез въплътеното слово Божие, Неговия божествен Син, Господ Иисус Христос. Обратно, не бива да се суетим за веществената храна, както сестрата Марта, и да не поставяме материалното на първо място, а да търсим преди всичко царството Божие.

Митрополит Антоний акцентира също върху празника Въведение Богородично като празник на християнското семейство и на учащата се православна младеж, който, с решение на Светия Синод от 1929 г., се отбелязва в Българската православна църква. Това е ден, в който се поставя във фокуса смисълът и мисията на християнското семейство. Църквата е призвана да бъде стълб на нашето общество чрез неговата най-малка градивна единица – семейството. Поради това християнското семейство е наричано „малка църква“. Отношенията между мъжа, жената и децата са отражение на отношенията между Христос – Главата на Църквата, самата Църква – Неговата невяста, и нейните членове – чедата Божии, братя и сестри помежду си.

Пред събралото се множество Негово Високопреосвещенство благодари на генералния консул г-жа Попова. Тя, като официален представител на държавата, заедно с БПЦ, е административният и духовният помощник на всички българи в Западна и Средна Европа. Благодарствени слова бяха отправени и към църковното настоятелство на БПЦО „Въведение Богородично“ в град Майнц – семейство Живкови, както и към ръководителя на църковния хор в Манхайм – проф. Панайотов.

От своя страна протойерей Васил Бечевски изказа благодарност на Негово Високопреосвещенство за грижите към епархията и БПЦО в Майнц, на г-жа Попова, както и на всички съслужащи свещеници, иподякони, певци, организатори на празника и дарители.

Празникът продължи с официален обяд, на който ансамбъл „Гайда“ от Франкфурт на Майн впечатли всички с изящно поднесени автентични народни танци. В приятна обстановка миряните, дошли да почетат Божията Майка от различни градове, имаха възможност да обменят помежду си идеи и духовен опит.

Автор: Павлина Настева

Снимки: Георг Живков

