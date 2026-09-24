77 години Китай: Празничен прием в София, нови партньорства и танци с хуманоидни роботи
Събитието отбеляза 77 години от основаването на Китайската народна република и акцентира върху икономическите, дипломатическите и културните връзки между България и Китай
В София, в хотел „Рамада“, се проведе прием по случай 77-ата годишнина от основаването на Китайската народна република. Събитието беше организирано от Посолството на Китайската народна република в България и събра представители на дипломатическите и политическите среди, както и приятели на Китай.
Събитието беше открито от Нейно Превъзходителство Дай Цинли, която в официалното си обръщение към присъстващите подчерта, че през изминалите 77 години Китай, под ръководството на Китайската комунистическа партия, е постигнал две значими цели – впечатляващо икономическо развитие и дългосрочна социална стабилност.
Тя допълни, че ключът към историческите постижения на партията се крие в неизменния ѝ стремеж към истината, дълбоката връзка ѝ с народа, желанието ѝ да бъде в крак с тенденциите на времето и стремежа към постоянно самоусъвършенстване. По думите ѝ под това ръководство Китай ще продължи да се развива като модерна социалистическа държава и активно да работи за възраждането на китайската нация.
Н. Пр. Дай Цинли добави, че 2026 г. отбелязва и 55-годишнината от възстановяването на законното място на Китай в ООН. Тя подчерта, че през този период страната неизменно отстоява международната система с ООН в нейната основа и международния ред, основан на международното право, с цел поддържането на световния мир и насърчаването на развитието.
Нейно Превъзходителство добави, че днешният празник бележи и 77-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Китай. От началото на тази година контактите на високо равнище между двете страни стават все по-интензивни. Като примери посочи посещението на съветника в Държавния съвет на Китайската народна република и председател на Общокитайската федерация на жените Шън Ицин в България през юни, както и посещението на вицепремиера Александър Пулев в Китай в началото на септември.
Вицепремиера Александър Пулев също направи отправи обръщение към гостите. Той заяви, че българският народ гордо приема честта да бъде вторият в света, признал установяването на Китайската народна република. Той допълни, че приятелството е ключово за всички останали форми на взаимоотношения и подчерта, че премиерът Румен Радев силно подкрепя използването на това приятелство и добрата политическа воля в отварянето на нова страница в отношенията между България и Китай.
Пулев отбеляза, че посещението му в Китай е утвърдило желанието на двете страни за съвместно индустриално и икономическо развитие. Сред основните обсъждани теми са били производство на електрически автомобили в България, внедряването на зелена енергия, както и разширяването на диалога на само в икономическа сфера, но и в областта на туризма.
Официалната част на събитието продължи с връчването на награди за принос към приятелството между народите на Китай и България. Отличията бяха връчени от Н. Пр. Дай Цинли и бяха присъдени на редица българи за техния принос към изграждането на мостове между двата народа.
Награждаването беше последвано от приветствено слово на г-жа Наталия Киселова. Тя отбеляза, че посещението ѝ в Китай през май ѝ е помогнало да разбере, че страната вече не е „работилницата на света“, а сериозна икономическа сила, която се нарежда сред водещите икономики. Тя добави, че България може да почерпи много от Президента Си Дзинпин и неговите позиции по въпросите на националния и международния ред.
Последва културната част на празненството, която включваше песни на китайки и български, демонстрации по тай чи, както и един от акцентите на вечерта – танцово и тай чи изпълнение с участието на китайски хуманоидни роботи.
Статия и снимки на Иван Златанов
77 Years of China: Festive Reception in Sofia, New Partnerships, and Dances with Humanoid Robots
The event marked the 77th anniversary of the founding of the People’s Republic of China and highlighted the economic, diplomatic, and cultural ties between Bulgaria and China
An official reception was held at the Ramada Hotel in Sofia to mark the 77th anniversary of the founding of the People’s Republic of China. The event was organized by the Embassy of the People’s Republic of China in Bulgaria and brought together representatives of diplomatic and political circles, as well as friends of China.
The event was opened by H.E. Dai Qingli, who, in her official address to the guests, emphasized that over the past 77 years, China, under the leadership of the Communist Party of China, has achieved two significant accomplishments: remarkable economic development and long-term social stability.
She added that the key to the Party’s historical achievements lies in its unwavering pursuit of truth, its deep connection with the people, its commitment to keeping pace with the trends of the times, and its pursuit of continuous self-improvement. Under this leadership, China will continue to develop as a modern socialist country and actively pursue the rejuvenation of the Chinese nation, she added.
H.E. Dai Qingli also noted that 2026 marks the 55th anniversary of the restoration of the lawful seat of the People’s Republic of China at the United Nations. She stressed that throughout this period, China has consistently upheld the international system with the United Nations at its core and an international order based on international law, with the aim of maintaining world peace and promoting development.
H.E. Dai Qingli added that the celebration also marks the 77th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Bulgaria and China. Since the beginning of this year, high-level contacts between the two countries have become increasingly intensive. As examples, she pointed to the visit of State Councilor Sheng Yiqin to Bulgaria in June, as well as the visit of Bulgarian Deputy Prime Minister Aleksandar Pulev to China in early September.
Bulgarian Deputy Prime Minister Aleksandar Pulev also addressed the guests. He stated that the Bulgarian people proudly embrace the honor of being the second country in the world to recognize the establishment of modern China. He added that friendship is the key to all other forms of relations and emphasized that Prime Minister Rumen Radev strongly supports using this friendship and the existing political will to open a new chapter in relations between Bulgaria and China.
Pulev noted that his visit to China reaffirmed the two countries’ desire for joint industrial and economic development. Among the main topics discussed were the production of electric vehicles in Bulgaria, the implementation of green energy, and the expansion of dialogue not only in the economic sphere but also in tourism.
The official part of the event continued with the presentation of awards recognizing contributions to friendship between the peoples of China and Bulgaria. The awards were presented by H.E. Dai Qingli and honored a number of Bulgarians for their contributions to building bridges between the two peoples.
The awards ceremony was followed by an address from Ms. Natalia Kiselova. She noted that her visit to China in May had helped her understand that the country is no longer merely “the workshop of the world,” but a major economic power that stands alongside other leading economies. She added that Bulgaria could learn much from President Xi Jinping and his views on the national and international order.
The celebration concluded with a cultural program featuring songs in Chinese and Bulgarian, tai chi demonstrations, and one of the highlights of the evening – a dance and tai chi performance featuring Chinese humanoid robots.
Article and photos by Ivan Zlatanov