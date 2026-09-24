Илияна Йотова: България и Андора могат да задълбочат сътрудничеството в зимния туризъм

Президентът предложи преки контакти между ски курортите на двете държави по време на среща с премиера на Андора Шавиер Еспот Самора в Ню Йорк

България и Андора имат възможности да засилят сътрудничеството си в областта на туризма и зимните спортове. Това беше една от основните теми на срещата между президента Илияна Йотова и председателя на правителството на Княжество Андора Шавиер Еспот Самора, проведена в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„България има изключително добри условия за зимни спортове, има опит и като успешен домакин на европейски и международни състезания. Радваме се и на високите резултати на наши спортисти. Ще се радваме да почерпим от опита на Андора в тази сфера, да установим преки контакти между ски курортите в България и Андора“, заяви Йотова.

България и Андора с общи инициативи в туризма

По време на разговора президентът предложи чрез съвместни инициативи да бъдат популяризирани туристическите възможности на двете държави.

Шавиер Еспот Самора заяви готовността на Андора да сподели своя опит в развитието на туристическия сектор. По думите му страната посреща над 10 милиона туристи годишно.

Йотова: Конфликтът в Украйна няма военно решение

Двамата обсъдиха и войната в Украйна и последствията от нея за Европа.

Илияна Йотова отново изтъкна позицията, че конфликтът няма военно решение и са необходими преговори за постигане на мир. Тя подчерта и необходимостта Европейският съюз да участва в преговорния процес.

„За България е от изключително значение сигурността на Черно море и свободата на корабоплаване, тъй като то е един от основните продоволствени потоци главно за Африка“, посочи държавният глава.

Сред обсъдените международни теми бяха още конфликтът в Близкия изток и високите цени на горивата като последствие от него.