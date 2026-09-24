Как да проверим данъка на автомобил: онлайн справка стъпка по стъпка

Данъкът за автомобила може да бъде проверен онлайн или в съответната община – вижте къде се прави справката и какво е необходимо

Проверката на данъка на автомобил вече може да се направи сравнително лесно, без непременно да посещаваме общинската администрация. Собствениците на автомобили могат да проверят задълженията си онлайн, а в много случаи и директно да ги платят.

Важно е обаче да знаем, че данъкът върху превозните средства е местен данък. Той се заплаща в бюджета на общината по постоянния адрес на собственика, а когато собственикът е юридическо лице – според неговото седалище.

Как да проверим данъка на автомобил онлайн?

Една от възможностите е чрез Портала за електронно управление. Чрез системата могат да бъдат извличани справки за дължими местни данъци и такси от общините, които предоставят тази възможност.

След идентификация потребителят може да види наличните си задължения към присъединените общини, включително местни данъци.

Проверка и плащане на местни данъци през eGov.bg

При електронната справка е важно да се има предвид, че системата показва задълженията на конкретното лице. Това означава, че ако притежавате повече от един автомобил или имате други местни задължения, в справката могат да присъстват и те.

Проверка през сайта на общината

Друг удобен вариант е електронната система за местни данъци и такси на съответната община.

Начинът за достъп може да бъде различен. Някои общински системи например изискват ЕГН, ЕИК или ЛНЧ и ПИН код, издаден от общината.

Затова най-сигурният подход е да посетите официалния сайт на вашата община и да потърсите раздел „Местни данъци и такси“, „Справка за задължения“ или „Електронни услуги“.

Може ли да проверим автомобилния данък само по регистрационен номер?

За собствените данъчни задължения стандартната онлайн проверка обикновено изисква идентификация на данъчно задълженото лице, а не просто въвеждане на регистрационния номер на автомобила.

Това е важно, особено ако купувате автомобил втора употреба и искате да проверите неговия данъчен статус. Регистрационният номер сам по себе си не трябва да се приема като универсален начин за публична проверка на чужди данъчни задължения.

Къде се плаща данъкът на автомобила?

Данъкът върху превозните средства постъпва в бюджета на съответната община. За физическите лица това по правило е общината по постоянния адрес на собственика.

Освен чрез електронните възможности плащането може да бъде извършено по начините, предоставяни от конкретната община.

Защо е важно да проверим дали данъкът е платен?

Проверката е особено полезна преди годишния технически преглед. Плащането на данъка върху превозното средство е условие за редовността при извършването на периодичния технически преглед.

Информацията за платения данък може да бъде проверена чрез автоматизиран обмен между съответните информационни системи. В предвидените случаи плащането може да бъде удостоверено и с документ, издаден или заверен от общината.

Най-бързият начин за проверка

Ако искате просто да разберете имате ли неплатен данък за автомобила, започнете с електронните услуги на вашата община или с Портала за електронно управление.

Така можете да проверите задълженията си, без да чакате на гише, а когато съответната услуга го позволява – и да извършите плащането онлайн.