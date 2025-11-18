Задържаха рецидивист за извършени кражби

По обвинение на Районна прокуратура-Габрово, Ю.Ш. е привлечен в качеството на обвиняем за това, че през периода 10.10.2025 г.-04.11.2025 г. в гр. Габрово, при условията на опасен рецидив и продължавано престъпление, чрез повреждане на прегради, здраво направени за защита на имот, извършил кражби на различни вещи (моторна коса, моторни резачки, винтоверти, акумулаторни батерии и др.) от два гаража, мазе и паркиран на улицата автомобил. Кражбите извършвал предимно от незаключени автомобили и гаражи, а ако не намирал такива, разбивал ключалките, за да влезе в тях.

Деянията са престъпления по чл.196, ал.1, т.2 от НК.

На 14.11.2025 г. Ю.Ш. е задържан от Районна прокуратура-Габрово за срок до 72 часа и е внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Обвиняемият е осъждан неколкократно, включително и за извършени кражби, като през октомври 2023 г. е освободен от затвора, след като е изтърпял ефективно наказание от една година лишаване от свобода. Срещу Ю.Ш. има и други преписки за извършени престъпления – кражби, които предстои да бъдат обединени към това досъдебно производство.

Съдът възприе доводите на прокуратурата, че обвиняемият е с висока степен на обществена опасност като деец и е налице реална опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, поради което взе най-тежката мярка за неотклонение. Определението подлежи на обжалване пред Габровския окръжен съд.

За извършеното престъпление е предвидено наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, като може да бъде конфискувано и до ½ от имуществото на виновното лице.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура-Габрово.

Facebook

Twitter



Shares