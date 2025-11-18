вторник, ноември 18, 2025
Последни:
Региона

В Община Шумен ще се инвестират над 22,7 млн. лева за модернизирането на училища

Редактор

Средствата са част от общо над 102 млн. лв, които ще се инвестират в Шумен по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ)

Община Шумен осигури финансиране в размер на 22 725 000 лева за модернизирането на училища в общината. Средствата са част от общо над 102 млн. лв, които ще се инвестират в Шумен по трите Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), финансирането по които бе утвърдено на 29.10.2025 г. и ще се изпълняват през 2026 г. – 2027 г.

По Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) и „Образование“ са включени дейности за осъществяване на преход към въглеродно-неутрален град Шумен чрез модернизация на обекти от училищното образование в град Шумен. Дейността ще се изпълнява в VI ОУ „Еньо МарковскиIII ОУ „Димитър Благоев“II ОУ „Д-р П. Берон“, СУ „Й. Е. Български“, СУ „Сава Доброплодни“СУ „П. Волов“, ППМГ „Н. Попович“ и СУ „Трайко Симеонов“. В рамките на дейността ще бъдат изпълнени: модернизация на сградите и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, облагородяване на дворни пространства и изграждане на достъпна архитектурна среда.  Предвидено е и закупуване на 4 училищни електробуса със зарядни станции. Стойността за модернизацията на сградите на учебните заведения и закупуването на автобусите възлиза на 16 110 000 лв. по трите КИТИ общо.

В КИТИ е заложено обновяване и модернизация на спортна и енергийно неефективна инфраструктура в Професионалната гимназия по селско стопанство и хранителни технологии – Шумен. Включени са ремонтни дейности и модернизация, въвеждане на мерки за ЕЕ в сградата на физкултурния салон и топлата връзка на училището, както и частично обновяване на прилежащата към тях сграда с работилници. Ще се направи и реконструкция на спортната площадка. Общата стойност на дейностите е 550 000 лева.

Заложено е и изпълнение на дейности в подкрепа на процеса по десегрегация, превенция на вторична сегрегация и недопускане на дискриминация в училища в община Шумен. Ще се реализират съвместни инициативи между училищата СУ „П. Волов“, ППМГ „Н. Попович“СУ „Трайко Симеонов“VI ОУ „Е. Марковски“ и III ОУ „Д. Благоев“, възлизащи на 500 000 лева.

В КИТИ са предвидени средства и за Скаутският клуб „Мадарски конник“, както и за едно училище с висока концентрация на уязвими групи (ПГССХТ – Шумен) и три училища без концентрация на уязвими групи (II ОУ „Д-р П. Берон“, СУ „Й. Е. Български“ и СУ „Сава Доброплодни“). Заедно те ще осъществяват инициативи за укрепване на културен диалог, толерантност и взаимно уважение между ученици от различни училища и общности комбинирано с мерки за образователна инфраструктура по ПРР. Финансирането е в размер на 250 000 лева.

Ще бъде насърчено дуално обучение и допълнителната професионална подготовка за учениците от СУ Трайко Симеонов със сумата от 250 000 лв. За ПГССХТ – Шумен са предвидени също 250 000 лв. за връзката образование – пазар на труда.

Още 4 815 000 лв. са заложени за осигуряване на равен достъп до средни, профилирани и професионални гимназии в Шумен за ученици от отдалечени населени места. По това направление ще се извърши цялостен ремонт на Средношколско общежитие № 2, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, вътрешен ремонт на помещенията, изграждане на достъпна архитектурна среда, облагородяване на зелените площи пред общежитието, доставка на обзавеждане и др.

Общата стойност на инвестициите, които ще се извършат по трите КИТИ до 2028 г., в училищата в община Шумен е 22 725 000 лв. Това са дейности, планирани от Община Шумен съвместно с учебните институции още при подаването на проектите на Концепциите. Финансирането е одобрено от Регионалния съвет за развитието на Североизточния регион на 29 октомври 2025 г.

Интересно от мрежата

Вижте още

Проведе се обществено обдъждане на КИТИ в Хасково и Пловдив

Редактор

Повече от 4000 торти бяха продадени на тазгодишния Празник на торта „Гараш“

Редактор

Безплатна демонстрация на минерали под микроскоп очакват малчуганите пред зала „Лотус“ на Природонаучния музей

Редактор

Pin It on Pinterest