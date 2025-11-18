Община Габрово и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните обявяват конкурс за коледна картичка „Нарисувай Коледа“

Инициативата има за цел да насърчи детското творчество, да подкрепи талантливите млади художници и да внесе празнично вдъхновение в навечерието на Коледа и Нова година.

Тази година конкурсът е още по-специален, тъй като е посветен на отбелязването на 165 години от обявяването на Габрово за град.

По този повод кметът на Община Габрово ще изпрати 165 празнични картички до партньори, институции и приятели, изработени от децата на Габрово.

Картичките трябва да отразяват магията на коледните и новогодишните традиции, да носят послание за доброта, светлина, надежда и споделеност, да показват личния поглед на младите автори към празничната магия, както и да включват елементи, свързани с богатата история и съвременния облик на Габрово като град с 165-годишно наследство.

Условия за участие:

· В конкурса могат да участват деца и ученици от всички възрастови групи на територията на Община Габрово.

· Картичките следва да са в размер до 15/21 см

· Могат да бъдат изработени в различни художествени техники: рисунка, акварел, колаж, апликация и други.

· Към всяка творба трябва да бъде прикрепен лист с информация за автора: трите имена, възраст, учебно заведение и координати за обратна връзка.

Краен срок за изпращане на творбите: 05.12.2025 г. в Консултативен кабинет на МКБППМН-ул.“Априловска“№9 /до Общинска банка/ или в учебното заведение на детето.

За контакти: 0879649116, имейл адрес:p.toshkova@gabrovo.bg

Компетентно жури ще оцени подадените картички по творчески замисъл, оригиналност и художествено изпълнение. 165 от тях ще бъдат използвани за официалните празнични поздравления, а отличените участници ще получат награди и грамоти.

Община Габрово насърчава всички деца да се включат в инициативата и да споделят своето празнично настроение с общността.

