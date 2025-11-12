Разследват катастрофа с двама загинали, извършена от водач след употреба на наркотици

Днес, 12.11.2025 г., съдът разгледа искането на Окръжна прокуратура – София за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия Д.Ш., на 35 години, по дело за извършено умишлено престъпление по транспорта – реализиране на пътнотранспортно произшествие след употреба на наркотични вещества с причиняване на смърт на две лица.

Престъпното деяние е квалифицирано по чл. 342, ал. 4, б. „в“, вр. ал. 3, вр. ал. 1, пр. 3 от НК.

На 29.08.2025 г., на първокласен път в участъка между тунел „Витиня“ и с. Врачеш, обвиняемият Д.Ш. при управление на лек автомобил нарушил правилата за движение по пътищата – навлязъл в лентата за насрещно движение.

В резултат на пътнотранспортното произшествие била причинена смъртта на Д.К., на 51 години, и Г.К., на 56 години.

В хода на разследване по образуваното досъдебно производство е извършен оглед на местопроизшествието и веществените доказателства, разпитани са свидетели, изготвени са експертизи.

Според заключението на химическата експертиза на кръвната проба на обвиняемия, водачът е шофирал след употреба на няколко вида наркотични вещества – тетрахидроканабинол, амфетамин и метамфетамин.

В днешно съдебно заседание съдът прие доводите на Окръжна прокуратура – София за наличие на обосновано предположение за виновността на обвиняемия Д.П.

С оглед представените от защитата му документи взе спрямо лицето мярка за процесуална принуда „домашен арест“ по медицински причини, която е преценил като по-подходяща от задържането под стража.

Определението на съда за мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Софийския апелативен съд.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Facebook

Twitter



Shares