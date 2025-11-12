Драгомир Драганов: Подкрепата за научните изследвания, развитието на младите учени и стимулирането на иновациите са стратегически приоритети пред правителството

80 години от създаването си отбеляза Русенският университет „Ангел Кънчев“. Сред гостите на поредицата от събития бяха областният управител Драгомир Драганов и заместникът ѝ Георги Георгиев. Драганов заяви, че дълбоко вярва, че партньорството между държавните институции и академичната общност е ключът към устойчивото развитие на страната ни. „Заедно можем да изграждаме общество, основано на знание, почтеност и иновации. В съвременния свят науката е не просто двигател на прогреса – тя е сърцевината на устойчивото развитие, основата на иновациите и гарант за напредъка на човечеството. Във време на динамични промени, глобални предизвикателства и технологични трансформации, ролята на науката придобива все по-централно значение за обществото, икономиката и държавността. Затова мога гордо да заявя, че Русенският университет „Ангел Кънчев“ достойно се справя в това начинание“, каза Драганов. Той пожела на академичното ръководство, на преподавателите и на студентите здраве, вдъхновение и нови успехи по пътя на знанието и професионалното израстване. „Нека университетът продължи да бъде извор на идеи, духовност и национално самочувствие. Държавата, обществото и академичната общност са взаимносвързани звена в едно голямо усилие – да превърнат знанието в устойчиво благо. Подкрепата за научните изследвания, развитието на младите учени и стимулирането на иновациите са стратегически приоритети пред българското правителство, в т.ч. и пред Областна администрация – Русе, които определят посоката на националното ни развитие и мястото на България в световната общност. Вярвам, че научният потенциал на страната ни е нейният най-ценен капитал. Той е източник на авторитет, напредък и самочувствие. Именно чрез науката се изграждат нови хоризонти за бъдещето – хоризонти, основани на знание, отговорност и вдъхновение, част от тях е и Русенският университет „Ангел Кънчев“, категоричен бе Драганов. Драганов благодари на ректора на учебното заведение доц. д-р Десислава Атанасова и почетния ректор академик Христо Белоев за активната работа през годините и превръщането на учебното заведение в едно от водещите в страната и Европа. Сред акцентите, които постави още областният управител са разкриването на медицински факултет и развитието на студентски кампус, управляван от академичното ръководство. В словото си той не подмина и темата за необходимостта от непрекъснато усъвършенстване в сферата на изкуствения интелект и високите технологии.

В знак на признание за приноса си към развитието на учебното заведение, неговото утвърждаване като авторитетна институция за висше образование в национален и международен мащаб Драганов получи почетна диплома и медал от академичното ръководство.

По-късно тази вечер Драганов ще присъства и на тържествено академично събиране на университета, на което ще участват вицепрезидентът Илияна Йотова, посланици, народно представители, кметът Пенчо Милков, представители на редица държавни и местни институции, както и на бизнеса.

