Полицейски акции срещу наркоразпространението в София: Задържани дилъри, иззети наркотици и 8100 евро

Специализирани операции на СДВР са проведени на 23 и 24 септември в различни столични квартали. Иззети са наркотични вещества, електронни везни, множество разфасовки и парични средства

Специализирани полицейски операции по линия „Противодействие на наркотичните вещества“ са проведени на територията на София на 23 и 24 септември. При акциите са задържани няколко души, а полицията е иззела различни вещества, електронни везни, разфасовки и други предмети, свързани с предполагаема престъпна дейност.

Акция на Шесто РУ

На 23 септември служители на Шесто РУ – СДВР са задържали мъж, който е известен на органите на реда и е осъждан.

При последвалите процесуално-следствени действия у него и на адреса, който обитава, са открити вещества под формата на кристали и бучки, тревиста маса, множество разфасовки, спринцовки с течност и две електронни везни.

След докладване на материалите в Софийска градска прокуратура на мъжа е повдигнато обвинение и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок до 72 часа.

84,5 грама марихуана и 8100 евро

При друга операция служители на сектор „Наркотици“ при СДВР са задържали 53-годишен мъж в столичния ж.к. „Гоце Делчев“.

У него са открити разфасовки с марихуана, електронна везна и 8100 евро.

Експертната справка е установила, че иззетата тревиста маса представлява 84,5 грама марихуана. Материалите са докладвани в Софийска градска прокуратура, а на мъжа е повдигнато обвинение.

24-годишен е задържан в „Младост 1“

Служители на 07 РУ – СДВР са задържали и 24-годишен мъж в ж.к. „Младост 1“.

При извършените действия от автомобила и жилището му са иззети около 50 грама растителна маса, около 20 грама кристалообразно вещество и електронна везна.

Предстои експертно изследване, което да установи вида на иззетите вещества.

Още един задържан при акция на Четвърто РУ

При друга полицейска операция служители на криминална полиция от Четвърто РУ – СДВР са задържали мъж след получена оперативна информация за разпространение на наркотични вещества.

Иззети са 14 плика с тревиста маса, девет плика с бяло вещество на бучки и други предмети. При претърсване на жилището му са открити и допълнителни разфасовки.

По случаите са образувани досъдебни производства. Работата по документиране на предполагаемата престъпна дейност продължава.