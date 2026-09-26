„Свищовски лозници“ продължават с музика от три века, фотография и концерт на Камелия

Препълнената Художествена галерия „Николай Павлович“ посрещна концерта-матине „Музика от три века“, а вечерната програма ще завърши с концерт на централния площад „Алеко“

Есенните културни празници „Свищовски лозници“ продължават и днес с богата програма от музика, фотография и сценични изяви.

Сред акцентите на деня бе концертът-матине „Музика от три века“, представен от Ансамбъла при Габровския камерен оркестър. Събитието започна в 11:00 часа пред препълнената зала на Художествената галерия „Николай Павлович“.

Гостите бяха представени от директора на галерията Таня Ликова. Сред присъстващите бе и директорът на дирекция „Култура и културно наследство“ към Община Свищов д-р Росен Маринов, основен организатор на празничната програма „Свищовски лозници“.

Музикално пътешествие през три века

Подбраната програма предложи на публиката пътешествие през различни музикални епохи с произведения на Джузепе Валентини, Волфганг Амадеус Моцарт, Франц Шуберт, Марин Големинов, Карл Дженкинс и други автори.

Концертът започна с бароковата епоха и изпълнение на „Кончерто гросо“ в четири части от Джузепе Валентини. Роденият във Флоренция през 1681 г. композитор е сравнително малко познат днес, но приживе заслужава място в папския оркестър редом с именити музиканти.

Представител на Габровския камерен оркестър благодари на публиката и организаторите за топлото посрещане.

„Изключително много оценяваме факта, че в Свищов има хора, които желаят да се случва жива музика, защото тя е истинска храна за душите“, заяви той.

Фотография и музика продължават празника

Програмата в Художествената галерия продължава от 17:00 часа, когато жителите и гостите на Свищов ще могат да се запознаят с творчеството на фотографа Свилен Начев и неговата фотокнига „Илюзията за смисъл“.

Кулминацията на вечерта е предвидена за 19:15 часа на централния площад „Алеко“.

На сцената ще се представят местните таланти от Фолклорен танцов състав „Творецът“, а специален гост в концертната програма ще бъде Камелия.

Така „Свищовски лозници“ продължават да събират жители и гости на града около музиката, фотографията и местните културни традиции.