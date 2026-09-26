Българи могат да участват в международен курс по предприемачество в Индия

Обучението по програмата ITEC ще се проведе от 14 до 27 октомври 2026 г. и е насочено към специалисти, работещи в сферата на бизнеса, местното икономическо развитие и неправителствения сектор

Участници от България и Северна Македония ще имат възможност да се включат в международен курс на тема „Предприятия в неформалния сектор, предприемачество и местно икономическо развитие“.

Обучението е част от програмата ITEC и ще се проведе в периода 14–27 октомври 2026 г. Курсът се предлага от Института за развитие на предприемачеството на Индия (Entrepreneurship Development Institute of India).

Предвидено е участие на между 3 и 5 души от България и Северна Македония.

Каква е целта на обучението?

Основната цел на курса е да развие знанията, уменията и практическите компетенции, необходими за планиране и прилагане на стратегии за местно икономическо развитие.

Специално внимание ще бъде отделено на ролята на предприемачеството и предприятията от неформалния сектор за стимулиране на икономическото развитие на местно ниво.

Обучението е насочено и към изграждането на подходящи нагласи и поведенчески умения, необходими при разработването и реализирането на подобни стратегии.

Кой може да участва?

Курсът е предназначен за специалисти на висши и средни управленски позиции, свързани с бизнес и индустриални организации.

Сред целевите групи са още представители на финансиращи организации, които работят с предприемачи от неформалния сектор, представители на граждански и неправителствени организации, както и специалисти, занимаващи се с управление на проекти за развитие.

В обучението могат да участват и държавни служители, ангажирани с местното икономическо развитие.

Курсът предоставя възможност на специалисти от България и Северна Македония да разширят знанията си в областта на предприемачеството и да придобият практически умения за разработване на стратегии, насочени към развитието на местните икономики.