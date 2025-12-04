Оставиха в ареста 33-годишен мъж, обвиняем за отвличане

Съдът в Шумен прие като основателно искане на Окръжната прокуратура в града и определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ за 33-годишен мъж, привлечен заедно с неговия баща за отвличане.

58-годишният обвиняем ще остане под „домашен арест“, поради влошено здравословно състояние.

Деянието, за което са обвинени П.П. и П.М., е извършено през деня на 1 декември 2025 година. Около обяд двамата мъже се намирали в село Златар. Там те отишли да търсят работник, който скоро напуснал работата си като пастир в тяхното стопанство. След като го намерили, П.П. и П.М. го качили насила в автомобил, като за целта употребили сила и нанесли няколко удара по тялото на мъжа, а след това потеглили в посока шуменския квартал Дивдядово.

Двамата са задържани от органите на МВР след подаден сигнал за противозаконните им действия. До днес те бяха задържани с постановление на наблюдаващия случая прокурор от Окръжна прокуратура-Шумен. Работата по случая продължава.

Определенията на Окръжния съд в Шумен подлежат на обжалване и протест пред Апелативен съд-Варна.

