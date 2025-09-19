Зам.-министър Павлов председателства заседание на междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на България към ОИСР

На 18 септември 2025 г. под председателството на заместник-министър Николай Павлов се проведе редовно заседание на междуведомствения координационен механизъм /МКМ/ по присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

В рамките на срещата бе направен преглед на напредъка в процеса на присъединяване и на подготовката за предстоящите технически прегледи в близките месеци. Обсъдени бяха подходите по изпълнението на основните препоръки на ОИСР в комитетите, в които прегледите все още не са приключени, както и времевия хоризонт за приключването им в съответния комитет или работна група.

В хода на заседанието бе проведена и дискусия по организацията на членството на България в ОИСР след приключването на присъединителния процес.

Заместник-министър Павлов отправи благодарност към ангажираните български институции за усилията и активното участие в присъединителните разговори и подчерта ключовото значение на държавната администрация за реализирането на политическата амбиция за постигане на пълноправно членство в ОИСР през 2026 г. Г – н Павлов призова да се засили мобилизацията на усилията на ведомствата– в тясна координация помежду им и в активна комуникация и диалог със Секретариата на ОИСР – за приключване на техническите прегледи във всички комитети и работни групи на ОИСР до края на тази или най-късно – в самото начало на следващата година.

Facebook

Twitter



Shares