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Военните приключиха прочистването край базата на „ЕМКО“ след експлозиите

Недялко Тенев

18 военнослужещи провериха близо 300 декара край село Горни Върпища, невзривени боеприпаси не са открити

Приключи участието на военнослужещи в прочистването на района извън складовата база на фирма „ЕМКО“ ООД в село Горни Върпища след инцидента от 11 септември.

Тогава в района възникна пожар, последван от експлозии, което наложи извършването на специализирана проверка за наличие на невзривени боеприпаси и взривни остатъци.

Проверени са 297 декара

В операцията участва специализирана инженерна група от 55-и инженерен полк на Сухопътните войски, както и екип от Военномедицинска академия.

Общо 18 военнослужещи с пет единици военна техника са извършили инженерно разузнаване на терен с площ от 297 декара.

При извършеното претърсване не са открити невзривени боеприпаси.

От Министерството на отбраната посочват, че всички дейности са били изпълнени при стриктно спазване на установените процедури и мерките за безопасност.

С приключването на инженерното разузнаване завършва участието на военнослужещите в прочистването на района извън складовата база след инцидента.

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