Легенда на „червените“ празнува: Адалберт Зафиров навърши 57 години

Бившият защитник е двукратен шампион и двукратен носител на Купата на България с ЦСКА, а след края на кариерата си работи и като треньор в клуба

Бившият защитник на ЦСКА Адалберт Зафиров празнува своя 57-и рожден ден.

Зафиров е юноша на „червените“, а през годините записва няколко периода с екипа на представителния тим. Той играе за ЦСКА от лятото на 1995 до лятото на 1997 г., от началото на 1998 до лятото на 1999 г., за кратко през 2001 г., както и през сезон 2004/05.

102 мача и четири трофея с ЦСКА

С екипа на столичния клуб Адалберт Зафиров записва общо 102 мача и отбелязва 7 гола във всички турнири.

Той става два пъти шампион на България – през сезоните 1996/97 и 2004/05.

Зафиров е и двукратен носител на Купата на България – през сезоните 1996/97 и 1998/99.

От футболист до треньор на „червените“

След края на активната си състезателна кариера Зафиров продължава професионалния си път в ЦСКА, този път като треньор.

Работи в детско-юношеската школа на клуба, а на 25 март 2009 г. поема втория отбор на ЦСКА и едновременно с това става помощник-треньор на представителния състав.

На 30 март 2010 г. Зафиров е назначен за старши треньор на първия тим и остава на поста до края на сезона.

През сезон 2010/11 отново е част от треньорския щаб като помощник, а между 2011 и 2012 г. се завръща в школата на ЦСКА.

По повод личния му празник от клуба поздравиха бившия защитник и му пожелаха здраве, щастие и бъдещи успехи.