„Лъвиците“ са на Световно! България се класира за Мондиал 2027

Женският национален отбор си осигури място сред най-добрите в света благодарение на позицията си в световната ранглиста

Женският национален отбор на България по волейбол ще играе на Световното първенство през 2027 година.

„Лъвиците“, които достигнаха до осминафиналите на Европейското първенство, си осигуряват участие на Мондиала благодарение на позицията си в световната ранглиста.

България заема 29-о място в световната класация, което е достатъчно за националния ни тим да получи квота за големия форум.

Световното ще бъде в САЩ и Канада

21-вото Световно първенство по волейбол за жени ще се проведе от 20 август до 5 септември 2027 г., като домакини ще бъдат САЩ и Канада.

Към момента от американска страна са обявени три града домакини – Анахайм, Омаха и Орландо. Предстои Канада също да определи градовете, които ще приемат срещи от шампионата.

САЩ и Канада получават автоматични квоти като домакини.

България сред участниците на Мондиал 2027

Сред отборите, които вече са си осигурили участие, са още Италия, Доминиканската република, Куба, Пуерто Рико, Тайланд, Китай, Япония, Сърбия, Полша, Турция, Египет, Кения, Камерун, Аржентина, Бразилия и Колумбия.

Българският национален отбор е сред тимовете, които достигат до Световното първенство чрез позицията си в световната ранглиста.

Класирането е нов сериозен успех за женския ни волейбол и дава възможност на националките да премерят сили с най-добрите отбори в света на най-големия международен форум през 2027 година.