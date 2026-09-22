Президентът Йотова разговаря със словашкия си колега Петер Пелегрини

Държавният глава Илияна Йотова разговаря в Ню Йорк със словашкия си колега Петер Пелегрини.

Двамата проведоха среща в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН.

Йотова и Пелегрини обсъдиха Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз (2028-2034 г.), като подчертаха необходимостта от запазване на кохезионната политика и Общата селскостопанска политика, които подкрепят по-слабо развитите държави членки. България и Словакия са част от групата в ЕС „Приятели на кохезията“. Необходимостта от изграждане на свързаност в Югоизточна Европа – транспортна и енергийна, също беше изтъкната като приоритет от българския президент и словашкия й колега. На срещата беше подчертано, че е недопустимо развитието на Европейския съюз на няколко скорости с превес на по-големите страни.

Илияна Йотова и Петер Пелегрини отбелязаха, че на общоевропейско ниво липсва адекватна реакция на покачващите се цени на горивата, а всяка държава реагира самостоятелно.

Във фокуса на разговора беше отсъстващата роля на Европа в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Президентът за пореден път изтъкна, че Европейският съюз, който е пряко засегнат от конфликта, трябва да има активна позиция и да инициира разговорите за мир.