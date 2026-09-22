Националният фестивал на кешкека и народните умения отново събра десетки жители и гости на пещерското село Радилово

.Утвърдилото се през годините събитие превърна празничния ден в среща на фолклора, традициите, кулинарното наследство и народното творчество.

Във фестивала участваха творци от Школата по нематериално културно наследство в Радилово, както и колективи и производители от Пазарджишко и Пловдивско. Те представиха различни традиционни знания и умения- кулинарни изделия, билкови продукти, битови пособия и сувенири, изработени с техники, предавани от поколение на поколение.

Специален акцент в програмата беше музикалната работилница, по време на която публиката имаше възможност да чуе стари песни от Пещера и региона, съхранени през годините и предавани между поколенията.

Гости на празника бяха кметът на община Пещера Йордан Младенов, зам. -кметът Гълъбина Карамитрева, председателят на Общински съвет- Пещера инж. Петър Йорданов, секретарят на Общината Галя Стоянова, началникът на отдел „Образование“ Силвия Връбчева, общински съветници и служители на местната администрация.

Специален гост на събитието беше Костадин Гешев- зам. -министър на Министерство на околната среда и водите.

Домакинът на културната проява и кмет на Радилово Димитър Данчев поздрави своите съграждани по повод 118- ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Той отправи пожелания за здраве, дълголетие, добруване и успехи и официално откри фестивала.

Кметът на община Пещера Йордан Младенов подчерта значението на утвърдената традиция и изрази увереност, че младото поколение ще познава и ще продължи да предава на следващите поколения старите легенди, традиции, песни и танци.

Празничното настроение беше допълнено от изпълненията на танцьорите от читалище „Зора“, както и от творчески колективи от Пещера и региона.

Със своята програма фестивалът за пореден път постави във фокуса на общественото внимание богатото нематериално културно наследство на Радилово и региона и събра на едно място хора, които съхраняват и развиват българските традиции.