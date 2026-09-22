Започна работата на Международната комисия за православно-англикански богословски диалог

Работата на Международната комисия за православно-англикански богословски диалог започна на 19 септември и се провежда под егидата на Александрийският и на цяла Африка патриарх Теодор II в седалището на Александрийската патриаршия.

Тя беше тъждествено открита лично от него в тронната зала на патриаршията и ще продължи до 25 септември.

Съпредседател на комисията за двустранния диалог от православна страна е Белгийския митрополит Атинагор, представител на Вселенската патриаршия, а от англиканска страна е Майкъл Люис – архиепископ на Кипър, Йерусалим и Персийския залив.

В заседанията участват представители на Цариградската, Александрийската, Антиохийската, Йерусалимската, Сръбската, Румънската, Българската, Кипърската, Гръцката и Албанската православна църква. От българска страна в работата на комисията взе участие иконом д-р Добромир Димитров, упълномощен от Западно- и Средноевропейския митрополит Антоний и Светия Синод на БПЦ, който е и председател на Българската православна църковна община „Св. Йоан Рилски“ в Лондон.

Александрийската патриаршия е представена от митрополита на Зимбабве и Ангола Серафим. Англиканските членове на комисията са духовници и богослови от Англия, Австралия, САЩ, Канада, Кипър, Шри Ланка и Малайзия.

Комисията работи и върху нов съгласуван текст, изработен през 2025 г. в Сейнт Дейвидс, Уелс, засягащ темата за християнската мисия в съвременния свят като тази година предмет на богословските дискусии са християнския живот в 21 век, обхващаш молитвата, поста в православната традиция, християнския подвиг като се разглеждат различни патристични свидетелства и текстове от първото хилядолетие на Църквата.

След работната среща комисията ще излезе с комюнике.

Участието на Българската православна църква – Българска Патриаршия в двустранния диалог между Православната църква и англиканската общност беше възстановено през 2026 г. с благословението на Светия Синод на БПЦ.